¡¡¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê£³£°¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¡Ê£²£³¡áÄë·ý¡Ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤Î£×£Ï£×£Ï£×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á£Ó£Ð¡Ø¥Ð¥ë¥¬¥¹£Ö£ÓÈæ²ÅÂç¸ã¡Ù¡Ø¥í¥µ£Ö£Ó¹â¸«µü²ð¡Ù¡×¡Ê£²£°Æü¸á¸å£¹»þ¡¢£×£Ï£×£Ï£×¥é¥¤¥Ö¤È£×£Ï£×£Ï£×¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ë½Ð±é¤·¡¢É½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿°úÂà¤Î°Õ»×¤ò¡ÖÊÝÎ±¡×¤Ë²þ¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥«¥¸¥Î¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤â´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡Èæ²Å¤Ï¼ýÏ¿¤Ç¡¢£±£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç²¦ºÂÃ¥¼è¤òÆ¨¤·¤¿£··î£³£°Æü¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÀï¤ò¼«¤é²òÀâ¡£¤³¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï°úÂà¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦±é¼Ô¤é¤«¤éº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯¸À¤ÏÈò¤±Â³¤±¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ç¤â¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤Èº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÝÎ±¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼ã´³¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¡££×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé£²°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ËÉâ¾å¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é£Ì£É£Î£Å¤¬Íè¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤Îµ»ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿È¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡Ö²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿©¤Ã¤Æ¡¢¿²¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éÍ¼Êý¡£¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ËÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤¤¡£´Ú¹ñ¤È¤«¤Ç¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿Àè¤Ë¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ÊÉü³è¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤«¡©