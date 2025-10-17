自動運転タクシーの小馬智行と文遠知行 香港上場で資金調達へ

中国の自動運転タクシー企業、小馬智行と文遠知行が香港証券取引所での新規株式公開（IPO）に向けた準備を進めています。両社はすでに米ナスダックに上場しており、今回の香港IPOに向けて証券監督当局に資金調達計画を提出し、必要な手続きを完了しました。今後12カ月以内に新株を発行できる見通しです。

計画によると、小馬智行は約23億ドル（約3470億円）、文遠知行は約11億ドル（約1660億円）の資金調達を見込んでいます。自動運転タクシーは、SAEインターナショナルの定義でレベル4の自動運転機能を備えており、多くの状況で人の操作を必要としません。

UBS中国自動車リサーチの巩旻氏は、中国の電動車普及によりL4級自動運転車の製造コストが大幅に低下したと指摘しています。自動運転タクシーは1台当たり約30万元（約630万円）で製造可能で、数年前の約50万元（約1060万円）から削減されました。UBSは、2030年までに中国の一線都市で自動運転タクシーが30万台に達し、2030年代末には消費者需要の拡大に伴い、全国で400万台に増える可能性があると予測しています。

両社は海外展開も加速しています。小馬智行はカタールの首都ドーハで公道テストを開始し、文遠知行はサウジアラビアの首都リヤドでテストをおこなっています。

今年に入り、中国の電動車関連企業は香港市場での資金調達を積極化しています。電池大手の寧徳時代は5月に53億ドル（約8000億円）を調達し、2025年最大規模のIPOとなりました。奇瑞汽車や禾賽科技も年初に上場しており、今後も賽力斯などが香港上場を計画しています。（提供/CRI）