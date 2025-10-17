タレントのボビー・オロゴン（５９）の最新姿と近況にネットは驚きに包まれた。

１６日のフジテレビ系「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」で特集されたボビー。“微妙に間違った日本語”を使う外国人タレントとしてブレイクした。格闘家としても活躍し、当時の最高月収は６０００万円。貯金は２億１０００万円だと以前に明かしていた。しかし貯金はゼロになり、タレント以外の仕事をしているのだという…。

番組スタッフが千葉県御宿町で待ち合わせると、ボビーは「いつまで待たしてるんだよ」とジョーク。５９歳になった今でも明るいキャラクターは健在だ。

２億１０００万円の貯金は「楽しく飛んでった」と笑う。昔の番組で貯金額を明かしたところ「国税が入りました。牛８００頭（分）失いました」。番組は約９６００万円と計算した。

番組ナレーションで「さらに今年５月、離婚が成立したボビーさん」と説明。財産分与の金額は約７２００万円だという。

ボビーが運転する高級車でスタッフが案内された場所は、２年前に約６００万円で購入した広さ約５００坪の別荘。ボビーは「成功したいならニワトリを飼え」。現在は投資で大成功し、講演する投資セミナーには１０００人が集まるという。最初の投資はニワトリで、一匹３５０円で買ったヒヨコが育って卵を産むことで利益を生んでいるのだという。さらに、複数の企業がシェアして使う“シェア工場”を６０００万円で投資している。現在の総資産は「牛１０００頭（分）」とニッコリ。番組計算で１億２０００万円だ。

ネットは「ボビーオロゴン久々にテレビで見たな」「懐かしい」と沸き、「ボビーオロゴンさんもう５９歳。皆さんの人生にも驚いているが、年齢にも驚く」「ボビーオロゴン、２０年前と全然変わってない」と近影にも驚く声が寄せられた。