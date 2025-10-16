ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 2億円以上あった貯金は「楽しく飛んでった」ボビー・オロゴンが回顧 ボビー・オロゴン 外国人 貯金・貯蓄 離婚 バラエティ フジテレビ エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 2億円以上あった貯金は「楽しく飛んでった」ボビー・オロゴンが回顧 2025年10月16日 19時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 投資家として活動するボビー・オロゴンが16日の番組に出演した タレントとして活躍していた当時の最高月収は6000万円とのこと 貯金額は2億円以上あったというが「楽しく飛んでった」と苦笑した 記事を読む おすすめ記事 シングルマザーと結婚、“娘”は10歳年下…「あの子のほうがお似合い」と言われた妻のひきつった笑みと、2年半で終わった家庭生活 2025年10月14日 11時25分 「8月が終わる…」米倉涼子が家宅捜索後に公式SNSで限定公開していたファンへの“ラストメッセージ”《FC会員が証言》 2025年10月15日 19時0分 山形県の「くら寿司」でまたも迷惑行為 女子高生は特定され大炎上「歪んだ正義」「厳格に対応して欲しい」ネット紛糾 2025年10月15日 20時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 《ご公務では相応しくないの指摘も》佳子さま 注目集めた“ボディラインくっきり”ワンピースに擁護の声、海外王室では「スタンダード」か 2025年10月15日 16時0分