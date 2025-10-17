食楽web

●京都の老舗和菓子屋『今西軒』が作る、こだわりのおはぎ。観光客のみならず、地元民から根強く愛される理由を探ります。

観光客で溢れる京都の中心部に、地元の人々に長く愛されている和菓子屋があります。その名は『今西軒』。京都には和菓子の名店が数多くありますが、おはぎと言えば、まず名があがるのがこのお店。過去には『魔法のレストラン』や『マツコの知らない世界』など、何度もメディアに取り上げられています。

お昼頃に何度か前を通ったことがあるのですが、いつも「完売」の表示。調べると、朝から行列ができ、1～2時間で売り切れることもあるとのこと。開店前に並ぶ覚悟を決め、訪問してみました。

『今西軒』ってどんなところ？

京都市営地下鉄 烏丸線「五条」駅より徒歩1分。大通りから少し入ったところに、風情ある京町屋の建物がひっそりと佇んでいます。

歴史を語る、情緒溢れる店構え

創業1897年（明治30年）。もともとはお餅を中心とした様々な和菓子を作っていましたが、一度閉店し、4代目の手によって「おはぎ専門店」として再興されたそうです。この日は猛暑だったからか、噂に聞いていたよりは人は少なく、それでも開店時点で10人ほどが並んでいました。

店頭に並ぶのは「つぶあん」「こしあん」「きなこ」。3種類を2つずつ購入しました。

おはぎ「つぶあん」、「こしあん」、「きなこ」各240円 [syokuraku]

名物「おはぎ」、噂に違わず絶品でした！

急ぎ足で帰宅し、お皿に出してみました。ころんとまるく、均整のとれた美しいフォルムが職人技を思わせます。

見た目から美しい、3種類のおはぎ

半分に切ってみると、想像以上にあんこの割合が多く、その艶やかさときめ細かさに目を奪われます。もち米はぎっしり、もっちり、ねっちり。ごはん粒の形が残る程度に潰す「半殺し」という製法が使われているそうです。

たっぷりのあんこと「半殺し」のもち米、食欲をそそる断面

こしあんは驚くほどしっとりなめらかで、口の中で溶けるよう。つぶあんは食感が楽しく、こちらもまた絶品。一番人気のきなこは香りが高く、黒胡麻が入っているからか、素朴ながら滋味深い味わいです。

あんこに使われる小豆は北海道産。水飴を使用せず、昔ながらのかまど「おくどさん」で2，3日かけてじっくり作られるそう。3種類とも上品な甘さで、じっくり味わって食べようと思っていたのに、いつの間にかお皿から消えていました。（2つずつ買っておいて本当に良かった……）

お取り寄せ可能。幸せの味「あんてぃーく」も人気

事前予約必須ですが、ゆで小豆を瓶詰めにした「あんてぃーく」も人気が高いそう。実際に購入し頂いてみましたが、優しい甘さでさらっとした口当たり。薄くバターを塗ったトーストを用意すると、思わず笑みがこぼれる幸せな朝ごはんができました。

こちらは全国発送可能なので、気になった方はお取り寄せしてみてくださいね。

ゆであずき「あんてぃーく」1,100円 ※要冷蔵で賞味期限は1週間

朝から並ぶ価値のあるお店ではありますが、並ぶことが難しい場合、数量限定で事前予約も可能です。さらに、京都高島屋「銘菓百選」でも取り扱いがあります（金・土・日限定/数量限定）。

古くから愛されるのが納得の逸品。京都にお越しの際は、ぜひご賞味ください。

（撮影・文◎あゆまろ）

●SHOP INFO

今西軒

住：京都府京都市下京区烏丸五条西入ル一筋目下ル横諏訪町312

TEL：075-351-5825

営：9:30～売り切れまで（お彼岸・お盆は8:00～）

休：火曜、第1･3･5月曜 ※6～8月は月･火定休、お彼岸・お盆は営業

●著者プロフィール

あゆまろ

3級フードアナリスト。地方創生食文化大使。

福岡県久留米市出身、大学進学とともに京都へ移住。卒業後は大阪にてIT職→食品メーカーで商品開発に従事。出産を機に再び京都へ。

京都のほっこりあたたかい雰囲気と、美味しいものが大好き。京都グルメを中心に発信中。

@ ayumaro_kyoto