黄海湿地の核心地域である条子泥湿地に生息する渡り鳥のヘラシギ。（９月１８日撮影、塩城＝新華社配信）

【新華社南京10月17日】中国江蘇省塩城市の沿岸には4550平方キロを超える黄海湿地が広がる。世界最大規模の潮間帯干潟であり、中国で初めて国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界自然遺産に登録された沿岸湿地でもある。ここでは毎年、数百万羽もの渡り鳥が羽根を休め、換羽や越冬を行っている。

だが豊かな自然もかつては危機に直面していた。長期にわたる沿岸の開発や工業生産による圧力に加え、1979年に防潮堤を守る目的で導入された外来植物のスパルティナ・アルテルニフロラが大量に繁殖し、鳥類の生息地を覆い尽くしてしまったのだ。

黄海湿地の核心地域である条子泥湿地を歩く野生のシフゾウ。（９月１６日撮影、塩城＝新華社配信）

警鐘を受け、塩城市は近年、科学的で精密な生体保全策を進めている。広大な干潟干拓計画を中止してエコパークを整備し、外来植物の除去を徹底した。洋上風力発電の送電路を建設する際には、渡り鳥の飛行ルートを妨げないよう、コストが数倍かかる電力ケーブル用トンネルを採用。架空線を避け、「生命の通路」を確保した。

北京林業大学生態・自然保護学院の賈亦飛（か・えきひ）副教授によると、渡り鳥の重要な生息地の一つである条子泥湿地では、48ヘクタールの高潮位帯に多段階の水位調節システムを導入し、自然の潮汐リズムを再現したという。この手法により、カラフトアオアシシギの個体数は数年前の千羽足らずから昨年は2440羽にまで増加。絶滅危惧種のヘラシギも過去最多の224羽が観測された。

黄海湿地の核心地域である条子泥湿地に生息する渡り鳥。（９月１２日撮影、塩城＝新華社配信）

科学者の間では、ヘラシギが安定して生息できる環境には140種以上の鳥類が生息可能と考えられている。現在ではコウノトリやズグロカモメ、ハマシギなどの希少な渡り鳥が頻繁に飛来し、この地にとどまって「留鳥」となった種も確認されている。（記者/陳聖煒）

黄海湿地の核心地域である条子泥湿地に生息する渡り鳥。（９月１１日撮影、塩城＝新華社配信）

黄海湿地の核心地域である条子泥湿地に生息する渡り鳥。（９月１１日撮影、塩城＝新華社配信）

黄海湿地の核心地域である条子泥湿地に生息する渡り鳥。（９月５日撮影、塩城＝新華社配信）

黄海湿地の核心地域である条子泥湿地に生息する渡り鳥。（９月１６日撮影、塩城＝新華社配信）

黄海湿地の核心地域である条子泥湿地に生息する渡り鳥。（９月１０日撮影、塩城＝新華社配信）