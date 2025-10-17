この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【ダイソー&セリア】SNSで話題沸騰中‼︎これ100均だなんて…‼︎ 収納・便利グッズ」と題した動画で、主婦YouTuberのshinoさんが話題の100均収納グッズを徹底紹介した。動画冒頭から「これ、天才じゃない?考えた人」と興奮気味に語り、ダイソー最新収納グッズや便利グッズを実際に使いながら詳しくレビューしている。

今回shinoさんが特に注目したのは、ダイソーの「折りたたみ式ランドリーバスケット」。見た目も機能も「近未来感ある感じして。めちゃくちゃいいじゃん」と絶賛。バスケットは壁に取り付けて、必要な時にサッと広げて使える仕様。「畳んで、開く。なんと、こんなね、ぴゅんと、平らにできる、折りたたみのバスケットを買ってまいりました。もう、これは拍手」と興奮を隠せない様子だった。

一方で、「持った感じ、そんなに、正直、強い感じではないんだよね」「耐荷重が約1.5kgだから、そんなに重い物は入れられないかも」と冷静な評価も。使い方については「アイデア次第で、その人次第で、使い方は、なんか、無限かな?」と提案した。

続いて紹介されたのは、ダイソーの「神業テープ」。パッケージの“神業”というワードに惹かれて購入したというshinoさん。しかし「用途にはシャンプーボトルや小物の固定などにと書いてあります。そんなに強いの?と思って即買いしてみたんだけど…なんかちゃんと見てみると、そんなにすごくなさそうな気もしないでもない」とシビアに評価。実際にボディーソープボトルを取り付けてみると「残念ながら、昨日の夜、取れてしまいました」とリアルな問題点も明かした。その一方で「ちょっとした小さいものを、確実に貼り付けたいっていう時には、これ、かなりいいかなと思う」と応用の幅についてポジティブなコメントも。「これはリピ買いあるかもしれないな」と今後の使用にも意欲を見せた。

さらにセリアの「壁面収納ポケット」も紹介。「小さいチューブ入れに、ぴったりだわ。薬が多い私にはいいわ。あ、いい。すごい、便利だわ」と実践レビュー。「これはおすすめできますね」と高評価をつけた。

最後には、最近はDIYや収納の進化が「ちょっとゆるゆるで、なんか、来ていまして…」と心境を語りつつも、「ちょっとくらい進化させたいよねー」「気が向いた時にひょっこり、動画を見ていただければ」と視聴者へメッセージ。「また次の動画でお会いしましょう。ばいばーい」と、和やかに動画を締めくくっていた。

YouTubeの動画内容

02:00

驚きの折りたたみバスケット徹底レビュー
13:00

強力両面テープの実力検証!失敗談も公開
20:26

主婦目線の100均グッズ＆チャンネルのご案内

関連記事

shino「センサーライトでもう転ばない！」ダイソー購入品レビューに視聴者驚き

shino「センサーライトでもう転ばない！」ダイソー購入品レビューに視聴者驚き

 shino「ズボラな私でも楽々！」 本当にやってよかった賃貸収納DIYベスト8を大公開

shino「ズボラな私でも楽々！」 本当にやってよかった賃貸収納DIYベスト8を大公開

 【ダイソー&セリア】今、大注目‼︎ 即買い間違いなしの収納／便利グッズetc…

【ダイソー&セリア】今、大注目‼︎ 即買い間違いなしの収納／便利グッズetc…
もっと見る

チャンネル情報

shino's channel-主婦の賃貸暮し_icon

shino's channel-主婦の賃貸暮し

YouTube チャンネル登録者数 8.53万人 728 本の動画
購入品紹介とおしゃべりと暮らし＊100均紹介・DIY・収納etc…日々の暮らしを楽しく発信しています！
youtube.com/channel/UCJ9KgnlnZdjjCPaqUGa12rQ YouTube