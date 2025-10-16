大丸東京店に誕生「モンブランTHE珀山」-未知のモンブラン体験を贅沢に味わって

ヨーロッパで生まれ、日本で進化を遂げたモンブランが、今また新たなステージへ。グレープストーンと大丸松坂屋百貨店の共同ブランド「モンブランTHE珀山（はくざん）」が、2025年10月29日(水)に大丸東京店にグランドオープンします。伝統と革新が融合したスイーツ専門店では、焼菓子から生菓子まで、五感を満たす新しいモンブラン体験が叶います♡

モンブランTHE珀山の魅力とラインナップ

THEモンブランケーキ

価格：4個入 1,209円／8個入 2,376円／12個入 3,564円

看板商品の「THEモンブランケーキ」は、和栗を贅沢に使用したマロンクリームに、ラム酒香るミルキークリームとマロングラッセを閉じ込めた逸品。

焼き上げても生のようにしっとりとろける“生食感”が魅力です。

モンブランサンド



価格：8個入 1,382円／16個入 2,764円

和栗クリームとミルクホイップを重ねたサブレサンドは、山の焼印が目印。サクッとかじれば口いっぱいに広がるモンブランの香りが幸せを運びます。

モンブラウニー



価格：5個入 1,458円

「モンブラウニー」は、ビターショコラに欧州マロンをしぼったリッチな一品。マカダミアナッツがアクセントを添える大人の味わいです。

オープン記念限定BOX＆白いモンブラン

3種が味わえる限定「THE珀山コレクション」



価格：6個入 1,620円（THEモンブランケーキ・モンブランサンド・モンブラウニー 各2個）

大丸東京店オープンを記念して、3種の焼菓子を一度に楽しめる「THE珀山コレクション《OPEN記念BOX》」が登場。

※数量限定・おひとり様5点まで。

飲めるほどとろける“白いモンブラン”



価格：2個入 1,890円

ブランドを象徴する「THE珀山モンブラン」は、真っ白なマロンクリームが特徴の生菓子。表面は和栗と洋栗の2層仕立て、中心には渋皮栗を丸ごと一粒♡スプーンですくうととろけるような口どけが楽しめます。

販売時間：10:00～／17:00～（各回数量限定、1人2箱まで）

EC予約・販売情報と店舗詳細

「THE珀山モンブラン」は、大丸松坂屋オンラインストアでの予約販売にも対応。販売状況や入場制限などの詳細は大丸東京店公式サイトまたは大丸松坂屋百貨店オンラインストアをご確認ください。

予約開始日：10月1日(水)10:00～

受取時間：12:00～17:00（店頭のみ）

購入制限：おひとり様2箱まで。

新しい“モンブランの頂”を味わって

栗の深い香りと上品な甘さ、そして驚くほどなめらかな口どけ。モンブランTHE珀山は、長く愛されてきたモンブランの概念を一歩先へ進めました。

伝統を重んじながらも、現代の感性で再構築された珠玉のスイーツたち。東京駅直結の大丸東京店で、まだ知らなかった“モンブランの新境地”に出会ってみてはいかがでしょうか♪