かつてヒルズ族と呼ばれた二人は雌伏の時を経て、世界の巨大企業と対峙している。巨額赤字からの逆襲、23年ぶりのタッグ、後継者を巡る問題、AIの進展とその先の未来――。縦横無尽に楽天・三木谷浩史社長とU-NEXT・宇野康秀社長がビジネス論を語り合った！

【画像】精悍な顔つきで…20年前の宇野氏と三木谷氏の写真を見る

「週刊文春 電子版」で配信中の対談記事から一部を抜粋してお届けする。



同じグレーのスーツで対談した、（左から）U-NEXT・宇野康秀社長と楽天・三木谷浩史社長 ©文藝春秋

◇

三木谷 あ、同じグレーのスーツですね。相性バッチリです（笑）。

宇野 ハハハ。

三木谷 最初の出会いはいつでしたっけ？

宇野 2000年の春頃でしたね。楽天さんと、私が当時やっていたインテリジェンス（現パーソルキャリア）がほぼ同じタイミングで上場した時期でした。

CCCの増田氏から…「同じ世代で凄いヤツがいる」

三木谷 CCC（カルチュア・コンビニエンス・クラブ＝TSUTAYAや蔦屋書店を運営）の増田（宗昭）さんのご紹介でしたよね。

宇野 増田さんから「同じ世代で凄いヤツがいるから、絶対会っておいた方がいいよ」と引き合わせて頂いて。それから間もなく、三木谷さんから「韓国に色んな企業の視察に行くので一緒にどうですか」と誘って頂いて、親しくさせてもらうようになりました。

◇◇◇

現在配信中の「週刊文春 電子版」、16日（木）発売の「週刊文春」では、ヒルズ族時代からAIの未来まで、2人が幅広いテーマで存分に語り合った対談記事の全文を掲載している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月23日号）