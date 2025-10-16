【マクドナルド】10月22日より期間限定でストリートファイターと初コラボ！
マクドナルドが世界中で大人気の対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボレーション。バーガーやソーセージマフィン、シャカシャカポテトやマックフィズとコラボした7商品が10月22日（水）より期間限定で発売される。また、コラボレーション限定キャラクターの ”ベガ・スマイル” が登場する映像も！
マクドナルドの大人気バーガー「てりやきマックバーガー」「チキンフィレオ」「ダブルチーズバーガー」と、1987年の登場から38周年を迎えた「ストリートファイター」シリーズが初のコラボレーション、ゲーム内に登場するキャラクターをイメージした「ストリートバーガーズ」として期間限定で登場する。
新商品「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」は、道着を着用したメインキャラクターのリュウをイメージし、てりやきマックバーガーに、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特長の焦がしにんにくマヨと、ぷるぷるのたまごを合わせている。
新商品「油淋鶏マヨチキン」はカンフー技を操る春麗（チュン・リー）をイメージし、甘めのマヨソースと、醤油やごま油、生姜の味わいでさっぱりとしながらもコクのある油淋鶏フィリングがチキンのおいしさをひきたてる一品。
また昨年大好評だった「トリチ」は、金髪がトレードマークのケンをイメージして再登場。100％ビーフパティが3枚も入ったトリプルビーフパティに、チェダーチーズを3枚サンドした、ボリューム抜群の一品だ。
さらに、朝からダブチを味わえる朝マック（R）「ダブチソーセージマフィン」や、コンソメのうま味で食べ進めたくなる味わいの新商品「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」、りんごの果汁を使用した炭酸エナジードリンクの新商品「マックフィズ みなぎるエナジー」「マックフロート みなぎるエナジー」（※それぞれりんご果汁1％使用）も登場。
バーガー／マフィンではストリートファイターコラボパッケージでのご提供、さらにマックフィズ／マックフロートではコラボカップも数量限定で用意される。
そして、10月21日（火）から放映開始の新TVCMでは、大ヒットを記録した『ストリートファイターII』のゲームステージにマクドナルドが登場、リュウ、春麗、ケンの3キャラクターが、マクドナルドをイメージさせる衣装をまとったコラボレーション限定キャラクターの ”ベガ・スマイル” と対戦する、どこか懐かしいアニメーション映像となっている。
さらに、最新作『ストリートファイター6』 でコラボを記念したオリジナルカラー衣装の無料配布や、Xキャンペーンなどの各種施策もご用意されているで、あわせてお楽しみを。
（C）CAPCOM
