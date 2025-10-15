鰹香るラーメンの名店が駒沢へ。余韻に浸る、至極の一杯（東京・駒澤大学）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は駒沢に移転した人気ラーメン店。進化し続ける鰹のうまみあふれる一杯を楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

Bonito Noodle RAIK（東京・駒澤大学）

特上鰹醤油らぁめん 出典：ramen151eさん

2025年8月、駒沢大学駅から徒歩12分ほどの閑静なエリアに、名店「ボニートスープヌードルライク」が「Bonito Noodle RAIK」と名前を新たにし、移転オープンしました。かつて永福町で多くのラーメンファンを魅了した人気店が、装いを新たに再始動です。

店主はアパレル業界で働いていましたが、ラーメン業界に興味を持ち、約6年間にわたり、名だたるラーメン店などで修業を積みました。2015年6月、永福町に最初の店舗「Bonito Soup Noodle RAIK（ボニートスープヌードルライク）」を創業。店名の「Bonito」はスペイン語で「鰹」の意味。その名の通り、鰹のうまみあふれるスープが評判を呼び、瞬く間に人気店へと成長しました。多くのファンに支えられ、2018年には、2号店である「CLAM＆BONITO 貝節麺raik」を、2021年には3号店である「西永福の煮干箱」を展開。



「Bonito Soup Noodle RAIK」は出店早々にTRY（東京ラーメンオブザイヤー）ラーメン大賞 2015-2016の新人賞を受賞。「CLAM＆BONITO 貝節麺raik」はサンヨー食品からカップラーメン化され、「西永福の煮干箱」は3年連続で「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」に選出されるなど、実績は折り紙付きです。

盆栽が目を引く外観 出典：パパゴリラさん

今回の移転は、永福町の旧店舗建物の老朽化がきっかけだそう。新天地でも、店主の地元・鹿児島から仕入れる鰹節を軸に、削り節の種類や量、火加減、時間に至るまで細部にこだわり抜いたスープを提供し続けています。新店舗は、入り口に盆栽を配して和のエッセンスを加えた、洗練されたネオジャパニーズな雰囲気です。

コンパクトながら居心地の良い店内 出典：宇宙探偵モビーさん

スタイリッシュで落ち着きのある空間に、L字形のカウンターが設けられ、客席は6席。清潔感が漂い、女性一人でも気軽に立ち寄れる居心地の良さがあります。

特上鰹醤油らぁめん 出典：huājiāoさん

主力は「鰹醤油らぁめん」1,200円と「鰹塩らぁめん」1,250円。中でもおすすめは「特上鰹醤油らぁめん」1,700円。鶏、豚、椎茸、真鯛、しじみのスープに宗田節、鯖節、煮干を入れて作っています。毎朝、店主の地元鹿児島の花鰹で追い鰹をして仕上げているのだとか。油は地鶏の鶏油に節の香りをつけた油を使用し、香りとコクが幾重にも広がります。トッピングは、圧巻の4種の肉です。岩中豚のモモの吊るし焼き、岩中豚のウデの炭火焼き、長野県産豚バラの煮豚、じっくり低温で火入れした大山どりムネ肉。一口ごとに異なる肉のうまみが楽しめます。

特上鰹塩らぁめん 出典：la_la_lasagna*さん

さらに、貝の風味を感じる繊細な味わいの「特上鰹塩らぁめん」1,750円も人気の一杯。うまみが凝縮されたスープに深い余韻があり、醤油とはまた異なる表情を見せてくれます。

チャーシュー丼 出典：snoop4566さん

ご飯ものには「チャーシュー丼」300円や「きまぐれ丼」400円が用意され、ラーメンとの相性も抜群。今後は「濃厚つけめん」の提供も予定しているとのことで、新たな魅力に期待が高まります。

移転を機に、さらに進化を遂げた「Bonito Noodle RAIK」。鰹のうまみを堪能できる一杯を味わいに、足を運んでみてはいかがでしょう。



食べログレビュアーのコメント

特上 鰹塩らぁめん 出典：りゅーめんさん

『注文は”特上 鰹塩らぁめん”。

移転して新設された塩メニューのなので必食かと思い注文。

スープは鰹出汁主体の分厚め魚介塩スープ。

清湯と思いきややや濁った旨味が凝縮されたスープに思わず落馬。初めて食べた醤油とは全く違う感動が押し寄せてきた美味しさ。

麺は三河屋製麺の中細平打ちストレート麺。

もっちりとした柔らかめの茹で加減の麺がスープとのよく馴染みめちゃ美味しい麺です』（りゅーめんさん）

特上鰹醤油らぁめん 出典：特盛ヒロシさん

『おいしい！かなりパンチのある鰹の味、旨みが本当に強く、醤油のキレもある素晴らしい醤油スープ！濃いという方もいらっしゃると思いますが、私は、かなり好きでした！鰹は、店主の出身の鹿児島県の鰹節を沢山使用し、こちらの新店では、貝と真鯛を使用して、旨さを増している感じか? 麺も素晴らしく、三河屋製麺さんから中太ちょい平打ちかかった麺！ちょいモチっとした食感！スープにかなりマッチし、喉越しも抜群のおいしい麺でした！量も多かった！チャーシューも４種とも抜群にうまく、炭火焼きのチャーシュー、煮豚バラ、腕肉の吊るしチャーシューなどどれも旨かったです。

雰囲気も接客もよく、また、お伺いしたい！』（特盛ヒロシさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆Bonito Noodle RAIK住所 : 東京都 世田谷区 駒沢2-41-2TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：佐藤明日香

The post 鰹香るラーメンの名店が駒沢へ。余韻に浸る、至極の一杯（東京・ 駒澤大学 ） first appeared on 食べログ マガジン.