【フラワーミッフィー】新宿でPOP UP☆初登場ビュッフェコーナーではミッフィーラッピング♪
ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」が、2025年10月24日（金）より新宿駅直結のルミネエスト新宿に期間限定でオープン！ 「Flower Miffy POP UP SHOP」では初の「フラワービュッフェコーナー」が展開される。
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」が、2025年10月24日（金）〜11月10日（月）までの期間限定で、新宿駅直結のルミネエスト新宿に出店することが発表された。
「Flower Miffy POP UP SHOP」では初となる、お好きなアートフラワーを選んでブーケを作る「フラワービュッフェコーナー」を展開。
ビュッフェスタイルとなっているので、ご自身で好きなお花を選んでいただくことができ、選んだアートフラワーはフラワーミッフィーオリジナルブーケペーパーでラッピングしてもらえる。
また、店頭では人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」を小さくしたようなデザインが特徴的なマスコットのシリーズに待望の「ボリス」が登場♪
さらにシックなカラーが秋を感じさせる「チョコレートコスモス」とミッフィーをデザインした新商品や、店内で5500円（税込）以上お買い上げのお客さまを対象にお渡しされる、POP UP SHOP限定のお買い上げ特典のオリジナルデザイン巾着などをご用意。
ミッフィーとお花のある暮らしをテーマに、自分への贈り物はもちろんのこと、ギフトにもぴったりのアイテムをお届けしてくれる。
季節を感じるフラワーミッフィーらしい新商品とともに「Flower Miffy POP UP SHOP」を楽しんでみてね。
Illustrations Dick Bruna（C）copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
