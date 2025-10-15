¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼½¾¶È°÷20Âå½÷À¤ËÇä½Õ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç39ºÐÅ¹Ä¹¤òÂáÊá¡ÄGPS¤Ç´Æ»ë¤·²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤ÇµÒÂÔ¤Á¤ò»Ø¼¨¡¡¡ÖÇä½Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÍÆµ¿ÈÝÇ§
ÅÔÆâ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼Å¹Ä¹¤¬½¾¶È°÷¤Î½÷À¤ËÇä½Õ¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡¦ÎëÌÚËã±ûÌíÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢Å¹¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤Î20Âå¤Î½÷À¤Ë¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤ÇµÒÂÔ¤Á¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢ÃËÀ¤ÈÇä½Õ¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÏGPS¤ò»ý¤¿¤µ¤ì°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò´Æ»ë¤µ¤ì¤¿¾å¤ÇµÒÂÔ¤Á¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢3¥«·î´Ö¡¢Å¹¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤··«¤êÊÖ¤·Çä½Õ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÀ¤¿¶â¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÇä½Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×10·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë