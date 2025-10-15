人気マンガ「葬送のフリーレン」しばらく休載へ、週刊少年サンデー編集部が発表

「週刊少年サンデー」編集部は10月15日、連載中の人気マンガ「葬送のフリーレン」について、「しばらくの間休載させていただきます」と発表した。



発表によると、「次号以降の掲載につきまして、山田鐘人先生・アベツカサ先生の体調を鑑み、先生型と編集部で相談をいたしました。今後は連載ペース、掲載形式を調整しながら物語の続きをお届けするべく、しばらくの間休載させていただきます」とのこと。



そして「お二人の先生方は引き続き執筆中です。編集部も先生方のサポートを継続してまいります」とつづった。



なお、具体的な掲載時期については「今後の週刊少年サンデー誌上にてお知らせいたします」とアナウンスしている。