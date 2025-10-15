ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼ÔÎóÅÁ¡§¥ª¥ë¥º¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥¶¥í¥Õ ¥Ú¥ì¥¹¥È¥í¥¤¥«¡¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥¥ë¥®¥¹¤Î¸Ø¤ê
¼ÂÎÏÇÉ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Ç¤âÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ photo by ÂåÉ½»£±Æ/¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í
°æ¾å¾°Ìï¡¦ÃæÃ«½á¿Í¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆüËÜ¥ê¥ó¥°¤ÎDNA¤¿¤Á13¡§¥ª¥ë¥º¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥¶¥í¥Õ
¡¡1990Ç¯Âå¤Î½é¤á¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ºÇ¶¯¤Î¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤«¤éÆüËÜ¤Î¶¨±É¥¸¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤Î³«ÊüÀ¯ºö¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ú¥ì¥¹¥È¥í¥¤¥«¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Èà¤é¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖ½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬Í¦Íø¥¢¥ë¥Ð¥Á¥ã¥³¥Õ¡ÊWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¦Íø¤ËÂ³¤¤¤Æ¥×¥í¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¥ë¥º¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥¶¥í¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤µ¤¤´ñ¤ò¤Æ¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´ðËÜ¤É¤ª¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤ò¼¡¡¹¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏÁê±þ¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡¡1993Ç¯½©¡¢WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿"¥°¥Ã¥·¡¼"¡¦¥Ê¥¶¥í¥Õ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¡¢¿·½É¤Î¶¨±É¥¸¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÂåÉ½¼ÁÌä¤ÎºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡Ö¥°¥Ã¥·¡¼¡¦¥Ê¥¶¥í¥Õ¤µ¤ó¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¹Å¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æ°¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤À¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¡©¡¡»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃÇ¤¸¤Æ¥ª¥ë¥º¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥¶¥í¥Õ¤À¡×
¡¡ÄÌÌõ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÆüËÜ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤¿¤ê¤Î¶õµ¤¤¬¶ÛÄ¥¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥°¥Ã¥·¡¼¡×¤È¤Ï¶¨±É¥¸¥àÂ¦¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥ê¥Á¥ê¤ÎÆ¬È±¤¬¡¢¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¡ÊWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¸µ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤Î¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢ÂÀ¤¤Èý¤ËÇ»¤¤¸ý¤Ò¤²¤âÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Îº¢¡¢³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Î¥¸¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆüËÜÌ¾¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥°¥Ã¥·¡¼¡¦¥Ê¥¶¥í¥Õ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú»°ÈÖ¼ê¤Î¥Ú¥ì¥¹¥È¥í¥¤¥«¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤«¤éÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ø¡Û
¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¿¤ë¼Ô¤ò¡¢·Ú¡¹¤·¤¯¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ö¤Ê¡×¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¥Ê¥¶¥í¥Õ¤Î¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ë¤Ï¡¢Æâ¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤¢¤È¡¢°úÂà¤·¤Æ¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÌ¾»Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥°¥Ã¥·¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ñ»Ö·ø¤µ¤ó¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤ÇÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¸ì¤ê¸ý¤Ë¤ÏÂç¿Í¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤Ä¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Ë¤·¤í¡¢À¤³¦¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤½¤ÎÁ°Äó¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÄ¹ñ¥¥ë¥®¥¹¥¿¥ó¡Ê¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¶¥í¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÄÏ¤ó¤ÀÀ¤³¦²¦ºÂ¤Î±É´§¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Î³èÌö¤Ç¡¢¸Î¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±ÑÍº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È"»°ÈÖ¼ê"¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Æ±Î½¤È¤·¤ÆºÇ½é¤ËÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥Á¥ã¥³¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄÉ¤¤±Û¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¡£¥¹¥é¥Õ¡¦¥ä¥Î¥Õ¥¹¥¡¼¤È¤¤¤¦¡¢Æ±¤¸¥Ú¥ì¥¹¥È¥í¥¤¥«¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ù¥é¥ë¡¼¥·½Ð¿È¤Î¥ä¥Î¥Õ¥¹¥¡¼¤Ïµ»¹ª°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë1988Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¥é¥¤¥È¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£¥Ê¥¶¥í¥Õ¤È¤Ï¥¦¥§¥¤¥È¤¬¶á¤¯¡¢¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¤¤Û¤É¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢¥Ê¥¶¥í¥Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Æü¡¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤È¥¢¥ë¥Ð¥Á¥ã¥³¥Õ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¥ä¥Î¥Õ¥¹¥¡¼¤âÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢À¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤«¤é¤Î³®Àûµ¼Ô²ñ¸«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÌµÅ¨¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¥½¥Ó¥¨¥È¤Ç¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¡Û
¡¡¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¼óÅÔ¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤«¤éËÌÅì¤Ë20km¡£¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤È¤Î¹ñ¶¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤ë¥«¥ó¥È¤È¤¤¤¦¿Í¸ý£²Ëü¤Û¤É¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï10ºÐ¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»þÂå¤«¤é¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£15ºÐ¤Ç¥½¥Ó¥¨¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£1984Ç¯¤«¤é¥½¥Ó¥¨¥ÈÁª¼ê¸¢£´Ï¢ÇÆ¡Ê86Ç¯¤Ë¤ÏÂåÂØÂç²ñ¡Ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ò´Þ¤á¤ë¤È£¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¼Â»Ü£·³¬µéÃæ£µ³¬µé¤òÀ©¤·¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥×¥íÅ¾¸þ¸å¡¢¹ëÂÇ¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¥²¥ó¥Ê¥¸¡¼¡¦¥´¥í¥Õ¥¥ó¡ÊÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤òÀ¸¤ó¤À¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Êµ»¹ª¤ÎÅÁÅý¤È°µÅÝÅª¤ÊÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸Ø¤ë¥í¥·¥¢¤È¡¢Åö»þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤Î¹½À®¹ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î£¶Ï¢ÇÆ¤Î°ÕµÁ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤¡£86Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ë¡¢87Ç¯¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤È¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£88Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÂ¤Ï¡¢Åö»þ19ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¥³¥¹¥¿¥ä¡¦¥¸¥å¡¼¡Ê¤Î¤Á¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥ÈµéÌ¾¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡1990Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥íÅ¾¸þ¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡££±Ç¯¡¢£µÀï¡Ê¥ª¡¼¥ë£Ë£Ï¾¡¤Á¡Ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÆüËÜ²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¥Ê¥¶¥í¥Õ¤Ï°Õ¤Ë²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈKO¾¡¤Á¤ÇÆüËÜ¥é¥¤¥Èµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£±Ç¯¸å¤Ë¤ÏÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢£µÅÙ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Î¤¦¤Á£´ÅÙ¤ÏKO¾¡Íø¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¤Ï¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1993Ç¯10·î30Æü¡¢Ç°´ê¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±ó¤¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë±óÀ¬¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ç¥£¥ó¥¬¥ó¡¦¥È¥Ù¥é¤ËÄ©¤à¡££³¥é¥¦¥ó¥É¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÉÔÍÑ°Õ¤ËÍá¤Ó¤Æ¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´íµ¡¤Ï¤³¤Î£±ÅÙ¤¤ê¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê±¦¥¸¥ã¥Ö¤ÇÀï¤¤¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼¡¡¹¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¢´éÌÌ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤à¡£10¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏµÕÅ¾¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçº¹¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¥È¥Ù¥é¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¤¥Èµé¤è¤ê15kg¤â½Å¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤Î¥¿¥Õ¥¬¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ê¥¶¥í¥Õ¤Î¶¯¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¡Ú¿·Å·ÃÏ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëµá¤á¡¢¤½¤·¤Æ°úÂà¡Û
¡¡Å¨ÃÏ¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ê¥¶¥í¥Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ø¼Â¤Êµ»¹ªÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¶·â¼çÆ³¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤âÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¹Å¼Á¤Ç¡¢¹ë²÷KO¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç²áµî£²ÅÙ¤âÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥¬¥Þ¥Á¥§¤òÌäÅúÌµÍÑ¤Ë»Â¤Ã¤ÆÍî¤È¤¹¹ë²÷KO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤â¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò»É¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ£³ÅÙ¡¢ÆüËÜ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£²ÅÙ¤Ï¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£2000¿Í¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥½¥Ó¥¨¥ÈÁÈ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥Á¥ã¥³¥Õ¤Î±ÔÉÒ¤Ê¹¶·âÎÏ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«Æ°¤¤Î½Å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿Ã¤µÈ¾æ°ìÏº¡ÊÂçºåÄë·ý¡Ë¤È»þÂå¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡1996Ç¯¡¢¶¨±É¥¸¥à¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤¬¡¢»îÎý¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Û¡¼¥×¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤¿¥ê¥Ù¥ó¥À¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò°µÅÝÅª¤ÊTKO¤Ë²¼¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»î¹ç¸å¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¥Ê¥¶¥í¥Õ¤ÏÍ§¿Í¤È¾è¤ë¼Ö¤¬¥®¥ã¥ó¥°¤Ë½±·â¤µ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ§¿Í¤Ï½Æ»¦¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¼«¿È¤âÏÓ¤ò·â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1998Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÆ±¤¸¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÈÖ¶¸¤ï¤»¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Ä¾¸å¤Ëº¸ÌÜ¤¬¼ºÌÀ´íµ¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¸ÌÜ¤Ï£´ÅÙ¤â¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÎÏ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢ÈÕÇ¯¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Æ»¶Ú¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ê¥¶¥í¥Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂè£²¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤À¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁÉû²ñÄ¹¤ÎÍ×¿¦¤Ë¤¢¤ë¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤½¤Î¼ÂÎÏÁê±þ¤ÎÉ¾²Á¤È¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹¬Ê¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
Profile
Orzubek Nazarov¡ü1966Ç¯£¸·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Åö»þ¡¢¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®Æâ¤À¤Ã¤¿¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¥«¥ó¥È½Ð¿È¡£10ºÐ¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï°ï¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥Ó¥¨¥ÈÁª¼ê¸¢¼Â¼Á£´Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¡£23ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥½Ï¢¤«¤éÆüËÜ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¥Ú¥ì¥¹¥È¥í¥¤¥«¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤ÆÍèÆü¡£¶¨±É¥¸¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÉÔÇÔ¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£1993Ç¯¤Ë¥Ç¥£¥ó¥¬¥ó¡¦¥È¥Ù¥é¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤òÇË¤Ã¤ÆWBAÀ¤³¦Æ±µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¡£1997Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£Íâ98Ç¯¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ£¶ÅÙ¼é¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤¤¡¢Æ±»þ¤Ë°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ï¥°¥Ã¥·¡¼¡¦¥Ê¥¶¥í¥Õ¡£º¸¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£27Àï26¾¡¡Ê19KO¡Ë£±ÇÔ¡£