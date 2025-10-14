TikTokerのゆりにゃさんが2025年10月13日、自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu（プリチュー）」の元メンバー、天宮しゅなさんが出演した動画への怒りをXで明かした。

「今もツイートで呟いてるのマジでキモいから」

天宮さんはアイドル時代、運営スタッフでゆりにゃさんの元恋人である「たいちくん」こと齊藤太一さんとの性的トラブルが発覚。双方ともにグループから離れることとなった。

お互いのSNSでメッセージのやり取りを暴露するなど主張が食い違っていたが、天宮さんは8月28日に公開した声明で、改めて「不同意性交があったこと また恋人関係は一切なかったことは事実であり、『好意があった』などの発言は虚偽でした」と主張した。

こうした中、インフルエンサーで歌い手の「地雷チャン」が12日、「多分世間が一番しゅなちゃんに聞きたかった事」として動画を公開した。

地雷チャンが「ホントはたいちのこと好きだったんじゃないの？」と問いかけると、天宮さんは「普通に考えてね、19歳のこんな女の子が、あんなクソ○ブ行く？」などと返答。字幕では伏せ字表示で音声はピー音で加工されていたが、暴言と見られる過激な発言を交えて斎藤さんへの怒りを爆発させた。

天宮さんは「今もツイートで呟いてるのマジでキモいから」と、斎藤さんがSNSでゆりにゃさんへの未練を発信していることにも触れた。

「ゆりかの名前出さなきゃ数字取れない底辺多すぎて」

この時、「ビンとかやばい。あれ普通にさ、髪の毛......エクステだからね。あれをゆりにゃちゃんだと思ってるのもキモい」とゆりにゃさんの名前を出し、斎藤さんが床に落ちていたゆりにゃさんの髪を大切に保管していると投稿していたことへの嫌悪感を示した。

ゆりにゃさんは13日、インスタグラムのストーリーズで動画の内容に触れた。

「どう見ても地毛にしか見えないんですけどエクステなんですか？」とするDMのスクリーンショットに、「虚言癖ガチきめえ爆笑 エクステなわけねーだろw」とコメント。

「ゆりかの名前出さなきゃ数字取れない底辺多すぎて 自分の実力で這い上がってこい」とし、「『ゆりにゃ』って言えばアベレージ伸びる時点でお前に需要ないってこと気付けよw」と怒りをあらわにした。

続く投稿では、黒い背景に白い文字で「せっかく体重も増えて、ストレスもなくなって、前に進んで活動できているのに。もう何もかも忘れた頃に、また話題に触れられトラウマを掘り返されて。いったい、いつまで粘着してくるつもりなの？」としている。

「想像したらゆりにゃが傷つく事なんて分かってたよね？」

地雷チャンはゆりにゃさんの投稿を引用し、「ゆりにゃさん、しゅなちゃんの動画で不快にさせてごめんなさい！！！！！ 元々私には関係のないことなので、特にこれ以上この件について触れるつもりはありません」とした。

SNSでは、「触れる前に想像したらゆりにゃが傷つく事なんて分かってたよね？ 想像力無さ過ぎだろ」「地雷ちゃん好きだけど、この件は本当に不快。完全にしゅなちゃんの意見を信じて、しゅなちゃんは伝え方が良くないだけなんだよって誰が見ても肩入れした動画だしてたのに、私には関係ない！ みたいな中途半端な謝罪なんて意味ないと思う」など、地雷チャンの行動に困惑する声が相次いでいる。