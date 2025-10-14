「スポーツの域を超えた偉業」「最も感動的な物語だ」人口60万人の小国がW杯初出場決定で海外衝撃！８度出場の強豪がまさかの２位に…「希望を打ち砕かれた」【W杯予選】

「スポーツの域を超えた偉業」「最も感動的な物語だ」人口60万人の小国がW杯初出場決定で海外衝撃！８度出場の強豪がまさかの２位に…「希望を打ち砕かれた」【W杯予選】