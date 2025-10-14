「スポーツの域を超えた偉業」「最も感動的な物語だ」人口60万人の小国がW杯初出場決定で海外衝撃！８度出場の強豪がまさかの２位に…「希望を打ち砕かれた」【W杯予選】
現地時間10月13日に開催された北中米ワールドカップのアフリカ予選・第10節で、首位のカーボ・ヴェルデがエスワティニとホームで対戦。３−０で快勝を飾り、悲願のワールドカップ初出場を決めた。
この結果、８度のワールドカップ出場を誇る“不屈のライオン”ことカメルーンはまさかの２位となり、プレーオフ行きを余儀なくされている。
わずか人口60万人の小国カーボ・ヴェルデが起こした快挙に、海外メディアも驚嘆。『bein sports』は 「サッカーは再び、不可能なことは何もないことを証明した。カーボ・ヴェルデ代表が史上初のワールドカップ出場権を獲得し、歴史に名を刻んだ」と報じた。
「この驚くべき偉業により、大西洋に浮かぶこの小さな島々は、人口と面積ではワールドカップの出場資格を得た国の中で最小となり、歴代ではアイスランドに次ぐ２位となった」
同メディアは「この偉業はスポーツの域を超えている。西アフリカ沖に浮かぶ10の火山島からなるカーボ・ベルデは、その強靭さ、結束、そして信念の物語であり、国の大きさは偉大さの障壁にはならないことを証明した」と続けている。
「カーボベルデの予選突破は、現代サッカー界で最も感動的な物語の一つとして記憶される」
また同じアフリカのエジプトメディア『Emegypt』 は「カーボ・ヴェルデがカメルーンの希望を打ち砕いた」と伝えている。
本大会での活躍ぶりに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？
この結果、８度のワールドカップ出場を誇る“不屈のライオン”ことカメルーンはまさかの２位となり、プレーオフ行きを余儀なくされている。
わずか人口60万人の小国カーボ・ヴェルデが起こした快挙に、海外メディアも驚嘆。『bein sports』は 「サッカーは再び、不可能なことは何もないことを証明した。カーボ・ヴェルデ代表が史上初のワールドカップ出場権を獲得し、歴史に名を刻んだ」と報じた。
同メディアは「この偉業はスポーツの域を超えている。西アフリカ沖に浮かぶ10の火山島からなるカーボ・ベルデは、その強靭さ、結束、そして信念の物語であり、国の大きさは偉大さの障壁にはならないことを証明した」と続けている。
「カーボベルデの予選突破は、現代サッカー界で最も感動的な物語の一つとして記憶される」
また同じアフリカのエジプトメディア『Emegypt』 は「カーボ・ヴェルデがカメルーンの希望を打ち砕いた」と伝えている。
本大会での活躍ぶりに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？