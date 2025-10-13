「韓国の戦い方を批評する立場ではない」森保監督がブラジル代表の“５−０圧勝劇”に言及「シンプルに強いなと」【日本代表】
2025年10月13日、日本代表の森保一監督がブラジル戦の前日会見に臨んだ。５−０と圧勝した韓国戦のブラジル代表の印象を聞かれると、「シンプルにブラジル強いな」と答えた。
「世界のトップ・トップの力があります。それだけのクオリティを持った選手たちがいて、（アンチェロッティ）監督も世界トップなので、シンプルに強いなという印象を受けました」
ただ、「内容についても答えられますが」と断ったうえで、指揮官は次のように言った。
「韓国の戦い方を批評する立場ではない。ブラジルは強いということで」
ブラジル戦の韓国は13分にエステバンのゴールで先制されると、その後も圧倒された。ロドリゴやヴィニシウスの個人技に翻弄される格好となった。
森保監督は「ブラジルの強さをリスペクトしながら、同じ目線で挑みたい」と明日の一戦に向けて意気込みを語った。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
