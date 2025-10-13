ブラジル戦の前日会見に臨んだ森保監督。写真：塚本侃太（サッカーダイジェスト写真部）

　2025年10月13日、日本代表の森保一監督がブラジル戦の前日会見に臨んだ。５−０と圧勝した韓国戦のブラジル代表の印象を聞かれると、「シンプルにブラジル強いな」と答えた。

「世界のトップ・トップの力があります。それだけのクオリティを持った選手たちがいて、（アンチェロッティ）監督も世界トップなので、シンプルに強いなという印象を受けました」

　ただ、「内容についても答えられますが」と断ったうえで、指揮官は次のように言った。
 
「韓国の戦い方を批評する立場ではない。ブラジルは強いということで」

　ブラジル戦の韓国は13分にエステバンのゴールで先制されると、その後も圧倒された。ロドリゴやヴィニシウスの個人技に翻弄される格好となった。

　森保監督は「ブラジルの強さをリスペクトしながら、同じ目線で挑みたい」と明日の一戦に向けて意気込みを語った。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
