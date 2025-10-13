【1枚9億円!?】「たかがカード」と侮るな…なぜ弟の趣味から株価5倍の利益が生まれたのか？

なぜ弟が夢中の「遊☆戯☆王カード」で株価5倍になったのか？ その意外なカラクリ

コンテスト入賞者だけが手にした幻のカード

ここ数年で、セル画以上に価値が高まってきたのが、「ポケモンカード」や「遊☆戯☆王カード」といったトレーディングカードゲームの限定カードです。

ポケモンカードでいちばん高い限定カードの1つが、「ポケモンイラストレーター」。1997〜98年にかけて開催されたコロコロコミック「ポケモンカードゲームイラストコンテスト」で優秀な成績をとった人だけに贈られたものです。

現存10枚？

4200万円の値が付いた驚異の希少性

配布枚数はたった39枚であり、そのうち現存しているのは10枚程度といわれます。

希少性が高いため、「ヤフオク！」で1枚4200万円で落札されたことがあるのです。

世界で唯一、ステンレスに刻まれた伝説

ポケモンカードでも十分高いのですが、それをはるかに上回るのが、遊☆戯☆王の「カオス・ソルジャー」です。

通常の遊☆戯☆王カードは紙製ですが、このカードはステンレス製。1999年、遊☆戯☆王カードの原点となったゲームの全国大会の優勝者1名だけにプレゼントされたものです。

10億円に迫る!?

オークションを震撼させた一枚

世界に1枚しかないということで価値が高まり、一時9億9800万円でオークションに出品されて大きな話題となりました。

このほかにも、数千万円から1億円の値がつく遊☆戯☆王カードも少なくありません。

弟の熱狂が教えてくれた、思わぬチャンス

私は遊☆戯☆王カードのコレクターではありませんが、そのブームから過去に投資のヒントをもらったことがあります。

私には年の離れた弟がいますが、その弟が遊☆戯☆王カードに夢中になっていたので、どこがやっているのだろうと興味を持って調べたところ、コナミホールディングス（9766）が親会社だとわかりました。

1年で株価5倍！

遊びから生まれた大きな利益

そこでコナミの株を買ってみたところ、1年で株価が5倍に跳ね上がったのです。

