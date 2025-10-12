松岡昌宏、嵐・大野智に「『うるさいんだよ！』って怒られたことある（笑）」理由は…
元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、10月12日に放送されたバラエティ番組「松岡の北の夕飲み」（北海道文化放送）に出演。嵐・大野智（44歳）から「『うるさいんだよ！』って怒られたことある（笑）」と話し、怒られた理由を語った。
「松岡の北の夕飲み」は北海道生まれの松岡が、北海道のウマい食と酒を求めて街を歩き、北海道民ともふれあう、北海道尽くしの“飲み歩きバラエティ番組”。4週連続放送の初回となる今回は、松岡が生まれ育った街、札幌市・琴似＆八軒をぶらりと歩く。
その道中、立ち寄った飲食店でお酒を飲みながら、スタッフから「何杯くらい飲んだら酔っ払った感覚に？」と聞かれた松岡は「もう酔ってるよ。ビール2発でしょ。焼酎1発、酔ってる酔ってる」と話し、「あんまり（飲んでも）変わらないですか？」との質問には「どうなんだろうね。いつも自分に酔ってるからね（笑）。酒なんかじゃあんまり酔わないんだよね。毎日自分に酔ってるから」と笑う。
そして「LINEのさ、書くところあるじゃん。自己紹介みたいなところ。『毎日自分に二日酔いです』って書いてる。毎日自分に二日酔い。バカだから（笑）」とコメント。さらに「（嵐の）大野に言われたことがあって。あいつ釣り好きだから船乗るじゃん。『松兄は船酔い大丈夫なの？』って言うから、『オレ、自分に酔ってるから大丈夫だ』って。『うるさいんだよ！』って怒られたことある（笑）。『うるさいよ、もう。ほんと変わんないよね』って言われた。『ほんと変わんないよね』って後輩から言われるんだよ（笑）。先輩から言われるならまだしも。『ほんと変わんないよね、松兄』」と楽しそうに語った。
