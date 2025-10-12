わが家の食費は「4人家族・月10万円」です。値上げが続き厳しいですが、平均と比べて高すぎますか？ 総務省のデータをもとに確認
4人家族の食費は月いくら？ 平均額から知る家計の実態
日本の各家庭の収入や支出を詳細にまとめた総務省の「家計調査年報 （家計収支編）2024年（令和6年）」によると、4人家族（勤労者世帯で未婚の子ども2人）の1ヶ月あたりの食費の平均額は、夫婦共働き世帯で9万4975円、専業主婦世帯（夫だけが働いている）で9万2033円です。
それぞれの内訳は、図表1の通りです。
図表1
総務省 家計調査年報（家計収支編）2024年（令和6年）を基に筆者作成
このデータから、4人家族で食費が月10万円かかっている場合は、平均額と比べてやや高めです。特に、割合が大きい「外食費」が平均より高い場合には、全体の食費を押し上げている可能性があります。
ただし、この平均額はあくまで目安であり、子どもの年齢や家族の活動量、居住地域などによって変動します。例えば、成長期の子どもがいる家庭や、食料品が比較的高価な都市部に住む家庭では、食費が平均を上回ることも十分に考えられるでしょう。
食費を抑えるための具体的な節約術
4人家族の食費を節約するには、無理なく続けられる次のような方法を取り入れると有効です。
献立を立ててから買い物に行く
献立を立ててから買い物に行くことを、習慣にしてください。行き当たりばったりで買い物をすると、つい余計なものを買ってしまい、支払額が予算を超えやすくなります。例えば、1週間分の献立を先に決め、必要な食材だけをメモして買い物をすれば、無駄な購入を防げます。
特売日やクーポンを利用する
スーパーの特売日や、アプリのクーポンを活用するのも有効です。ただし、特売だからといって必要のないものを大量に買うと、逆効果になるため注意しましょう。
冷凍保存を活用する
冷凍保存の活用で、食材を無駄なく使い切れます。まとめ買いした肉や魚、使い切れなかった野菜などは下処理して冷凍保存すれば、鮮度を保ちながら料理の手間も省けます。
外食やデリバリーを減らす
外食やデリバリーは自炊に比べて費用がかさむため、できるだけ減らしましょう。弁当や水筒を持参することで、出先での出費を抑えられます。
無理なく続けるために、できることから少しずつ取り入れるのがポイントです。
食費を無理なく見直すためのポイント
食費の節約は大切ですが、無理をし過ぎるとストレスがたまり、長続きしません。家族で話し合い、協力しながら取り組むことが成功のカギとなります。
そのため、「来月から食費を3万円減らす！」というような極端な目標を立てるのは逆効果です。まずは、「月3000円減らす」など達成可能な目標から始めるとよいでしょう。小さな成功を積み重ねることで、モチベーションを維持しやすくなります。
また、節約を「我慢」ととらえるのではなく、楽しみながら工夫することも大切です。例えば、自炊する場合に家族の好物をご褒美メニューとして楽しむのもおすすめです。焼き肉やすき焼きなどは、外食では高額になりがちですが、自宅で作れば費用を抑えながら満足感を得られます。
4人家族の食費10万円は平均よりやや高めだが、工夫次第で節約できる
4人家族で月10万円の食費は、平均と比べればやや高めですが、決して異常な水準ではありません。成長期の子どもの有無や外食の頻度などによって、平均を上回ることは十分にあります。
食費を抑えるには、計画的な買い物や外食・デリバリーの見直しが効果的です。大切なのは、家族で協力しながら無理のない範囲で取り組むことです。食費の見直しを通じて家計に余裕を生み、日々の生活をより豊かにしていきましょう。
出典
総務省統計局 家計調査年報（家計収支編）2024年（令和6年）
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー