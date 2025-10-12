½÷Í¥¡ÖÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¡×¡¡¼Ö¤´¤È¿¼Ìë¤Î³¤¤ËÅ¾Íî¤·¡¢48ºÐ¤ÇÉÔÎ¸¤Î»à¡Ä±½¤Ë¾å¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡×
¡¡ÉñÂæ¤È±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¡¢ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ï1992Ç¯10·î13Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤È¥ª¡¼¥é¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿ÂÀÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÎØ¤Î²Ö¡£°ÛÀ´Ø·¸¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÎËÜÎÎ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡È¼Çµï¡É¤À¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¡Ö¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÀ¸³¶¤È±éµ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×1992Ç¯10·î22Æü¹æ¡ÖÉÔÎ¸¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò48Ç¯¤Î¡Ø·Ý¤ÈÃË¡Ù¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯Îð¡¢¸ª½ñÅù¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ð¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¡Ä¡ÖÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¡×¤µ¤ó¡¢Áòµ·¤Ç¤Î¹õÌæÉÕ»Ñ¤ä¿ÆÍ§¡¦¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö³¤¤ò¸«¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤È4¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø
¡Ö»ä¤Ï¤Ê¤¼¤«¿§¤Ã¤Ý¤¤¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢Îã¤¨¤ÐÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ê¤É¤Ç»àË´¤·¤Æ¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²¼Ãå¤òÃå¤±¤Æ½Ð³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤òÍ½´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤¬¡¢½÷Í¥¤ÎÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Ï¡¢Ìò¼ÔÃç´Ö¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡10·î13Æü¸áÁ°3»þ²á¤®¡¢¼Ö¤´¤È³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ÂÀÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷»·¶¶¡£Æ±»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¡ÖÅâ¿Í¤ªµÈ¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸¡ÖÊ¸³ØºÂ¡×¤Î·àÃÄ°÷2¿Í¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢2¸®¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë´ó¤Ã¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¡¢¡Ö³¤¤ò¸«¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤È4¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»·¶¶¤ËÍè¤Æ¡¢µ¢¤í¤¦¤È¼Ö¤òÊý¸þÅ¾´¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿ºÝ¡¢¸í¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÅì½ð¤ÎÏÃ¡Ë
¡¡¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿2¿Í¤ÎÃËÀ¤È½÷À1¿Í¤¬Á¥¤Î·¸Î±¥í¡¼¥×¤ËÄÏ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¬¡¢ÂÀÃÏ¤µ¤ó¤À¤±¤¬¡¢¿¼¤µ3.2¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤ËÄÀ¤ó¤À¼Ö¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤À¤±¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÀÃÏ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿È¤Ê¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ê¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ°÷¡Ë
±é·à³¦¤ÎÂ»¼º¤ÏÂç¤¤¤
¡¡ÂÀÃÏ¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾¼ÏÂ34Ç¯¤ËÅì±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¡¢ÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤ÆÊ¸³ØºÂ¤Ø¡£°ÊÍè¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈÉñÂæ¤ËÆó¸Ô¤ò³Ý¤±¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·Ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Í¤¬¤Í¡¢¡Ö¾å¼ê¤¤Ìò¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Èº£Ìë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ø¸À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ËËÛÊü¤ËÀ¸¤¡¢¸ÄÀÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿ùÂ¼½Õ»Ò¤Î¸å¤ò·Ñ¤®¡¢Ê¸³ØºÂ¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·àÃÄÆâ³°¤ÎÃ¯¤·¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤Ï¿ùÂ¼¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò¡¢¿ïÊ¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤ÊÂç½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢±é·à³¦¤ÎÂ»¼º¤ÏÂç¤¤¤¡×¡Ê±é·àµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ÎÍÅ±ð¤ÊÍÆËÆ¤Ë»÷¹ç¤ï¤º¡¢À³Ê¤ÏÃËÀÅª¤Ç¹ë²÷¡£¤È¤ê¤ï¤±¼ò¹ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾À¼¤Ï·ÝÇ½³¦¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¼ò¹ë¤Î½½¼ë¹¬Âå¤È¡¢¿·Âçºå¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¿·´´Àþ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò2¿Í¤Ç¤¹¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃËÊ×Îò¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·Ý¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤À¤¬¡¢ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÇÉ¼ê¤ÊÃËÀ´Ø·¸¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö26ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢¸å¤ËÎ¥º§¤·¤¿ÄÅºä¶©¾Ï¡Ê¸½¡¦½©ÌîÂÀºî¡Ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢»°¹ñÏ¢ÂÀÏº¡¢ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡¢ÆâÅÄÎÉÊ¿¡¢Êö´ßÅ°¡¢ÅÄÊÕ¡Êî´¡Ë¾¼ÃÎ¡¢Èø¾åµÆ¸ÞÏº¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÄ¹Ã«ÀîÏÂÉ§¤¢¤¿¤ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¼èº»ÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½É¾ÏÀ²È¤Î·¬¸¶°ðÉÒ»á¡£
¡ÖÆÃ¤Ë½½Âå¤Îº¢¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿»°¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¤¿¤á¤Ë15¤Î»þ¤«¤é°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ò¤ò¤ä¤á¤ÆÎÁÍý³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê½÷¤¬¹¥¤¤À¤ÈÊ¹¤±¤ÐÄ¹¤«¤Ã¤¿È±¤òÀÚ¤ê¤â¤·¤¿¡×
¡¡¤±¤ì¤É¤½¤¦¤·¤¿ÃËÊ×Îò¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·Ý¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¤É¤ó¤ÊÈþÃË»Ò¤Ç¤â¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î¤Ê¤¤ÃË¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¹û¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÈà¤Î·Ý¤òµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤·¡¢´ª¶åÏº¤Î¾ì¹ç¤â·Ý¿Í¤Î¿§µ¤¤Ë¹û¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê·¬¸¶»á¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ±½¤Ë¾å¤Ã¤¿¡¢ÅÄÊÕ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¼ÒÄ¹¡Ê1992Ç¯Åö»þ¡Ë¤ÎÅÄÊÕ¾¼ÃÎ»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤¬19ºÐ¤Î»þ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤«¤éÉñÂæ¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤Ë¤Ïµ´µ¤Ç÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µîÇ¯½Õ¡¢ËÍ¤¬·ëº§¤·¤¿»þ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×1992Ç¯10·î22Æü¹æ¡ÖÉÔÎ¸¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò48Ç¯¤Î¡Ø·Ý¤ÈÃË¡Ù¡×¤ò¤è¤ê¡Ë
Â¾¤ÎÃ¯¤È¤âÂå¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ï2011Ç¯¤Ë¤âÂÀÃÏ¤µ¤ó¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿±é·àÉ¾ÏÀ²È2¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö½÷Í¥¡¦ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¡×¤ÎÀ¨¤ß¤òÃ¼Åª¤Ë¸À¤¤É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Ç¤â´îÏÂ»Ò¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´äÇÈ¹ä»á¡Ê2023Ç¯10·î15Æü»àµî¡¢µýÇ¯93¡Ë¡£
¡ÖÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Îºî¤Ã¤¿¥â¥é¥ë¤äÎÑÍý¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤Ç¾åÉÊ¤À¤±¤É¡¢»÷¤¿¤ê¤è¤Ã¤¿¤ê¤Çµ¬³ÊÉÊ¤Î¤è¤¦¡£¤Ç¤â¡¢´îÏÂ»Ò¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤È¤âÂå¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´îÏÂ»Ò¤Ï´îÏÂ»Ò¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡×¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2011Ç¯2·î24Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¡¡ÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤ÎËÝÌõ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÅÄÅçÍº»Ö»á¡Ê94¡Ë¤â¡¢¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÈÇ»¤¤½÷Í¥¡É¤À¤Í¡£´î¤ó¤À¤êÈá¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤½¤Î´¶¾ð¤¬¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï1ËüËÜ°Ê¾å¡¢¼Çµï¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤À¤±´îÅÜ°¥³Ú¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Î¿´¤ËÄËÀÚ¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë½÷Í¥¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1972Ç¯¤Î¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡ÊÊ¸³ØºÂ¸ø±é¡Ë¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤âÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¡È¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡É¤È¸À¤¦¤«¤é²¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Èà½÷¤ÎÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢ÁÄÊì¤¬Ë´³¼¤òÊú¤¨¤Æ¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉáÄÌ¡¢¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¡È²¿¤Ç»ä¤òÃÖ¤¤¤ÆÀè¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¡É¤È¤¤¤¦¤¯¤ä¤·¤µ¤äÌµÇ°¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢´îÏÂ»Ò¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ç±Ê±ó¤Î°¦¤ËÀ¸¤¤ë½÷¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥í¥ß¥ª¤òÊú¤¤«¤«¤¨¡¢Á´¿È¤ÇÉï¤Ç¤Ê¤¬¤é±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Èù¾Ð¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¶»¤Ë¥°¥Ã¤ÈÃ»Åá¤òÆÍ¤»É¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ï¡¢ÂÎÃæ¤ËÅÅµ¤¤¬Áö¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤«¤¯¤âÁ¯Îõ¡¢¤½¤·¤Æº£¤âËº¤ìÆÀ¤ÌÌ¾½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë¡£
