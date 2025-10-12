「強すぎるわ」「ボコボコにしている」“３位”に５ー０圧勝で６連勝のノルウェーにネット衝撃！「クソ強いせいで２位濃厚なイタリア可哀想」「ベスト16以上行けそう」【W杯欧州予選】
現地時間10月11日に開催された北中米ワールドカップの欧州予選第７節で、５連勝でI組首位のノルウェーが３位のイスラエルとホームで対戦。５−０で圧勝し、破竹の６連勝を飾った。
主将のマーティン・ウーデゴーを負傷で欠くノルウェーは、18分にオウンゴールで先制すると、27分には序盤にPKを失敗していた主砲アーリング・ハーランドの右足シュートで２点目を奪取。さらにその１分後にもオウンゴールで１点を加え、前半を３−０で終える。
後半も攻撃の手を緩めず、63分と72分にハーランドのヘディングシュートで加点。エースがハットトリックを達成した北欧の雄が、怒涛のゴールラッシュでイスラエルを粉砕した。
このノルウェーの破壊力に日本のサッカーファンも驚嘆。SNS上では、次のような声が上がった。
「強すぎるて」
「イスラエルってイタリアが４失点した相手だぞ？ ノルウェー強すぎるわ」
「W杯ダークホースの第一候補です」
「クソ強いせいで２位濃厚なイタリア可哀想すぎる」
「全員全盛期でこの強さは怖い 普通にベスト16以上行けそう」
「イスラエルをボコボコにしてて草」
「本戦でもベスト４くらいに入ってもなんら疑問ない」
勢いが止まらないノルウェーは、この１勝で本大会出場に大きく前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
主将のマーティン・ウーデゴーを負傷で欠くノルウェーは、18分にオウンゴールで先制すると、27分には序盤にPKを失敗していた主砲アーリング・ハーランドの右足シュートで２点目を奪取。さらにその１分後にもオウンゴールで１点を加え、前半を３−０で終える。
このノルウェーの破壊力に日本のサッカーファンも驚嘆。SNS上では、次のような声が上がった。
「強すぎるて」
「イスラエルってイタリアが４失点した相手だぞ？ ノルウェー強すぎるわ」
「W杯ダークホースの第一候補です」
「クソ強いせいで２位濃厚なイタリア可哀想すぎる」
「全員全盛期でこの強さは怖い 普通にベスト16以上行けそう」
「イスラエルをボコボコにしてて草」
「本戦でもベスト４くらいに入ってもなんら疑問ない」
勢いが止まらないノルウェーは、この１勝で本大会出場に大きく前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！