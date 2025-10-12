「職務怠慢」トマソン監督の采配を断罪。最下位転落スウェーデンの惨状に母国メディアが糾弾「ベテランvs若手の対立構図」【W杯欧州予選】
痛恨の黒星だ。
現地時間10月10日、北中米ワールドカップの欧州予選を戦うスウェーデンがホームでスイスに０−２と完封負け。65分、グラニト・ジャカにPKを沈められて先制され、後半のアディショナルタイム（90＋４分）にジョアン・マンザンビのゴールでダメを押された。
これでスウェーデンはグループBの３試合を消化して１分２敗（勝点１）と最下位に転落。３戦全勝で首位のスイスと勝点８差となり、残り３試合ですでに首位通過が絶望的となった。
枠内シュート０本と不甲斐ない結果だったスイス戦を受け、スウェーデンの国内メディアが揃って「危機」を訴えるなか、最も辛辣な言葉を投げかけたのが解説者のボヤン・ヨルディッチ氏だ。同氏は、ヨン・ダール・トマソン監督がニューカッスルのFWアントニー・エランガを最後まで起用しなかった判断を「職務怠慢」と断じ、「彼を使わないなど、あり得ない」と猛批判した。
ヨルディッチ氏の指摘通り、スウェーデンの攻撃陣は停滞していた。トッテナムのルーカス・ベリバル、アーセナルのヴィクトル・ヨケレス、リバプールのアレクサンデル・イサクがいずれも精度、決定力を欠くなどしてゴールを奪えなかったのだから、その流れを打破する目的でエランガを起用すべきだった。
国内メディアは「ベテランvs若手の対立構図」（国内大手ニュースサイト『Omni』）、「連係・構造・守備の安定性が欠けている」（国内最大の夕刊紙『Aftonbladet』）、「トマソンの掲げた革命が成果を出せず、むしろスウェーデン・サッカーが傷ついている」（国内サッカー専門サイト『Fotbollskanalen』）などと、スウェーデンの惨状を糾弾している。
果たして、この暗闇から脱出できるのか。指揮官の進退だけでなく、国家としてのフットボール哲学そのものを問われている。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
