¥Á¥¥óÆîÈÚ¹¥¤¡ªÎ¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤¬°¦¤¹¤ë¤ª¤«¤º¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖºÇ¶¯¤Î¤ªÊÛÅö¡×¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤«¤éÇúÃÂ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤Ê¤Ë¹ë²Ú¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤Î¤ªÊÛÅö¡×
10·î6Æü¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤Î10·î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡ªCM»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤ä¤ªÊÛÅö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¤ª¤«¤º¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤ªÊÛÅö¤ä10·îÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤ë°ìËë¤â¡£¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ï¤Ã¤È¤à¤Ã¤È¡×¤¯¤ó¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÈ¯É½²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦½©¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Áõ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥ª¥Õ´ü´Ö¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²ø²æ¤¬Â³¤¤¤Æ¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤ò¡¢Î¦¾å³¦¤Î³§¤µ¤ó¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Áª¼êÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê 1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ë¡¢¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¿©¡É¤ÎÏÃ¤Ë¡£Âç¤¤Ê»î¹çÁ°¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»î¹ç¤ÎÁ°¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Åú¤¨¤¬¡£»î¹çÁ°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Ç¡Ö¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾ðÊó¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿©Âî¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¸µµ¤¤ò½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ç¤â¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¡¢Êì¤¬¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î³¤ÂÝ´¬¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤Ç¡£ºÇ¸å¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤âÇÛ¤êÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢Êì¤Î°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CM»£±Æ»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¡£¡ÖÅöÆü¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ï½÷»ÒÉô°÷¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë½÷»Ò¤È¥ï¡¼¥¥ã¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¤ª¤«¤º¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊÛÅö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤ª¤«¤º¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ê¤³¤ì¡¢¤ªÊÛÅö¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¥á¥¤¥ó¤òÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤«¤º¤Ð¤Ã¤«¤ê¤òÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª
¢£¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤Ï¤Ã¤È¤à¤Ã¤È¤¯¤ó¤âÅÐ¾ì¡ª
¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤Ï¤Ã¤È¤à¤Ã¤È¤¯¤ó¡ª²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦ÏÂ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌ¸ýÁª¼ê¤ÎÁÇ´é¤òÃµ¤ë¡û¡ß¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Ã¤È¤à¤Ã¤È¤¯¤ó¡Ö»î¹ç¸å¤ä¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¸å¤ËÉ¬¤º¿©¤Ù¤ë¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤ë¤«¡¢¥Ð¥Ä¤«¡©¡×
ËÌ¸ýÁª¼ê¤ÎÅú¤¨¤ÏÌÂ¤ï¤º¡Ö¢þ¡×¡ª
¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³¤³°¤À¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤¬¹¥¤¤Ç¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ª¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤·¡¢³¤³°¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ã¤Æ¡¢¿§¤âÌ£¤âÇ»¸ü¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÇÃµ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¡É¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²´éÚ¤Å¤¯¤·ÊÛÅö¡×¤È¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊÛÅö¡×¤òËÌ¸ýÁª¼ê¤¬¼Â¿©¡ª
ºÇ¸å¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î»î¿©¥¿¥¤¥à¡ª ËÌ¸ýÁª¼ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡Ö²´éÚ¤Å¤¯¤·ÊÛÅö¡×¤È¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊÛÅö¡×¤ò»î¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö²´éÚ¤Å¤¯¤·ÊÛÅö¡×¡£´Å¤á¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¾ø¤·²´éÚ¤È¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥«¥¥Õ¥é¥¤¤¬°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëìÔÂô¤Ê¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤¿ËÌ¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤·¤ê²´éÚ¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Ç¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¤È¾ø¤·²´éÚ¡¢2¼ïÎà¤Î²´éÚ¤ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¨Àá¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ê¤â¤ê¤È¤Û¤ª¤Ð¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊÛÅö¡×¡£ËÌ¸ýÁª¼ê¤Î¹¥¤¤Ê¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×¡¢¡ÖÇò¿È¥Õ¥é¥¤¡×¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤·¤«¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¿´Ìö¤ë¤ªÊÛÅö¤Ï¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤â¼çÌòµé¤Î¤ª¤«¤º¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤Ï¤ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤â¤ê¤â¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤·¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡ªËÌ¸ýÁª¼ê¤Î¡È¹¥¤¡É¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊÛÅö¡×¤Ï¡¢Í½Ìó¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢10·îËö¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
µ¨Àá¤ÎÌ£³Ð¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö²´éÚ¤Å¤¯¤·ÊÛÅö¡×¤ä¡¢ËÌ¸ýÁª¼ê¤Î¡È¹¥¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊÛÅö¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¿©Íß¤Î½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¾Ð´é¤ä¡È¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤Ë¡¢²ñ¾ì¤â½ª»Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ëËèÆü¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë¡¢¤ªÊÛÅö¤Ç ¡È¤ª¤¤¤·¤¤½©¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á±§ÅÔµÜ·°