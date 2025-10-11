９月のプレミア月間最優秀選手賞はマンCの絶対エースが受賞！ 最終候補にパレスの日本人MFもノミネート
ノルウェーの怪物は相変わらずゴールを量産している。
現地10月10日にプレミアリーグは９月度の月間最優秀選手賞の受賞者を発表。最終候補６名の中から、マンチェスター・シティに所属するアーリング・ハーランドが選出された。
2022-23シーズンのプレミア参戦以降、公式戦155試合で136得点を記録するなど規格外の成績を残しているノルウェー代表FWは、今季の９月も好調を維持。リーグ戦の３試合で５得点・１アシストと決定的な仕事を連発した。
通算４度目の受賞となったマンCの絶対エースは、クラブの公式サイトで以下のようにコメントした。
「この賞は本当に大きな意味を持つので、投票してくれたみんなに感謝する。そして、これまですべてを共に歩んできたチームメイト、コーチ陣、スタッフ全員にも敬意を示したい。９月はチームにとって重要な月だった。良いサッカーをして、無敗をキープし、ファンにも勝利を届けることができた。ゴールで貢献できたことを嬉しく思う。
これからも我々は前進し続ける。代表ウィーク明けには厳しい日程が待ち構えているけど、今までと同じパフォーマンスを披露して、さらに多くの試合に勝利できるよう頑張りたい」
なお、今回は最終候補６名の１人に、クリスタル・パレスのMF鎌田大地もノミネートされていたが、惜しくも受賞とはならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
