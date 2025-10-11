元横綱の白鵬に格闘家の魔裂斗、レスリング元日本代表の吉田沙保里……10月9日の正午を過ぎたころ、都内の結婚式場に続々と著名なアスリートたちが姿を現した。

【写真】「アスリート勢ぞろい」武尊と川口葵の披露宴の豪華集合ショット

武尊と川口葵の結婚披露宴に山田孝之

「この日は、格闘家の武尊さんとタレントの川口葵さんの結婚披露宴が行われていました。バレーボール元日本代表の栗原恵さんや狩野舞子さん、バドミントン元日本代表の潮田玲子さんなど、オリンピックで日本中の注目を集めた方たちがズラリと勢ぞろいしていたので、驚きましたね。招待客も、300人近くはいたのではないかと思います」（披露宴の参加者）

そんなトップアスリートだらけの宴で、異彩を放っていたのが山田孝之だった。

「Tシャツに黒ジャケットとラフな格好ではあったのですが、顔中にヒゲをたくわえていて一瞬、山田さんとわからないほどでした。さながら“仙人”のような感じでしたね」（同・参加者）

新郎新婦との関係性が気になるところだが、武尊と以前から親交があったようだ。

「共通の知人が開いた食事会で、意気投合したのが出会いのきっかけのようですね。ふたりでたびたび食事に行ったりもしていて、武尊さん自身が公式ブログにそのときの様子を綴っていたこともありました。綾野剛さんと3人でブログに登場したこともありましたね」（スポーツ紙記者）

スペシャルライブに公開スパーリングの豪華余興

披露宴では、ELLEGARDENのボーカル・細美武士によるスペシャルライブや、現役キックボクサー・野杁正明との公開スパーリングなど、ゲストを飽きさせない余興が次々に行われるなか、山田も数分にわたるスピーチで新郎新婦にエールを送った。

「司会者とのインタビュー形式でしたが、武尊さんと初めて会ったときの印象や、格闘技との関わり合いなどを話していましたね。最後にふたりへのアドバイスを求められると、“夫が早めに謝ることが、夫婦円満の秘訣だと思います”と力強く答え、会場は笑いに包まれました」（前出・披露宴の参加者）

3時間ほどで宴はお開きとなり、会場敷地内の別会場で2次会が行われた。アスリートたちが続々と帰路に就く中、山田は2次会にも顔を出していたという。

「披露宴よりも人数が少なかったため、リラックスした感じで新郎新婦が座る高砂席へ行って、楽しそうに話をしていました。山田さんのファンだった男性に写真撮影を求められたときも、“いいよ。一緒に撮ろう”と、気さくに対応してあげていましたね。結局、2次会の最後まで残っていたと思います」（2次会の参加者）

日が落ちて、あたりもすっかり暗くなったころ、会場を後にした山田。“幸せのおすそ分け”をたくさんもらったその顔には、満面の笑みがこぼれていた――。