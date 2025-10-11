この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【最新AIツール&ニュース】Gensparkで「GPT-5 Pro」が無料開放/OpenAI DevDey 2025で発表されたChatGPTの新機能』でAI系YouTuberミライが、ここ1週間で怒涛のごとくリリースされたAIツールやAI業界の最新ニュースを徹底解説した。

冒頭でミライは「オープンAIが開発イベント、DevDayで発表したAIツール群」「ChatGPTアプリを操作できる機能」「Googleのテキストからウェブアプリを作れるAIツール」など、注目度の高い新発表を一挙に紹介。「AIの進化の速度は“もはや異次元”」と、その変化の激しさを強調した。

まず大きな話題として「GenSparkでGPT-5 Proが無料ユーザーにも開放された」と、業界の常識を覆すような動きが起きている点を解説。「公式サイトのポップアップからGoogleアカウントで誰でも無料で試せる」「これまで有料ユーザー限定だった上位モデルの開放は画期的」と述べ、AIの民主化が一気に進んでいる現状を伝えた。

続くOpenAI DevDay 2025発表の新機能紹介では、「ChatGPTからCanvaやFigma等のアプリをチャット上で直接操作できる“Apps in ChatGPT”機能」「Slack連携や開発SDK、Codecsの正式リリース」など、AIが業務や開発現場の中枢に入り込む流れを詳細にフォロー。「開発者は自分でChatGPT対応アプリを公開できる時代」と技術の開放が加速している点に注目する。

またGoogle関連の新AIツールでは「コード不要でミニアプリを作成・共有できるOpal」「ウェブ操作性能で先行モデルを凌駕するGemini 2.5 Computer Use」などをピックアップ。「フォームにイメージを入力するだけでアプリや自動操作の体験が即できる」「AIはますます日常やビジネスの隅々まで入り込んできている」と解説した。

さらに最新AI半導体ロボット・楽曲生成AIなど幅広い進化を紹介しつつ、「ChatGPTの週間アクティブユーザー数が8億人を突破」「ソフトバンクのABBロボット事業巨額買収」「Googleのコード自動修正AI発表」など、AI関連の社会的・産業的インパクトにも深く踏み込んだ。「今やAIは開発者だけでなく“企業や政府も積極活用する段階”」と、テクノロジーの波があらゆるレベルに及んでいる現状を示した。

最後にミライは「この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは概要欄に掲載」と伝え、「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。

