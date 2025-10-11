AI系YouTuber・ミライ「AIの進化の速度は“もはや異次元”」GPT-5 Pro無料開放、OpenAI最新イベントを一挙解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画『【最新AIツール&ニュース】Gensparkで「GPT-5 Pro」が無料開放/OpenAI DevDey 2025で発表されたChatGPTの新機能』でAI系YouTuberのミライが、ここ1週間で怒涛のごとくリリースされたAIツールやAI業界の最新ニュースを徹底解説した。
冒頭でミライは「オープンAIが開発イベント、DevDayで発表したAIツール群」「ChatGPTでアプリを操作できる機能」「Googleのテキストからウェブアプリを作れるAIツール」など、注目度の高い新発表を一挙に紹介。「AIの進化の速度は“もはや異次元”」と、その変化の激しさを強調した。
まず大きな話題として「GenSparkでGPT-5 Proが無料ユーザーにも開放された」と、業界の常識を覆すような動きが起きている点を解説。「公式サイトのポップアップからGoogleアカウントで誰でも無料で試せる」「これまで有料ユーザー限定だった上位モデルの開放は画期的」と述べ、AIの民主化が一気に進んでいる現状を伝えた。
続くOpenAI DevDay 2025発表の新機能紹介では、「ChatGPTからCanvaやFigma等のアプリをチャット上で直接操作できる“Apps in ChatGPT”機能」「Slack連携や開発SDK、Codecsの正式リリース」など、AIが業務や開発現場の中枢に入り込む流れを詳細にフォロー。「開発者は自分でChatGPT対応アプリを公開できる時代」と技術の開放が加速している点に注目する。
またGoogle関連の新AIツールでは「コード不要でミニアプリを作成・共有できるOpal」「ウェブ操作性能で先行モデルを凌駕するGemini 2.5 Computer Use」などをピックアップ。「フォームにイメージを入力するだけでアプリや自動操作の体験が即できる」「AIはますます日常やビジネスの隅々まで入り込んできている」と解説した。
さらに最新AI半導体・ロボット・楽曲生成AIなど幅広い進化を紹介しつつ、「ChatGPTの週間アクティブユーザー数が8億人を突破」「ソフトバンクのABBロボット事業巨額買収」「Googleのコード自動修正AI発表」など、AI関連の社会的・産業的インパクトにも深く踏み込んだ。「今やAIは開発者だけでなく“企業や政府も積極活用する段階”」と、テクノロジーの波があらゆるレベルに及んでいる現状を示した。
最後にミライは「この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは概要欄に掲載」と伝え、「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています