¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡ßÂç¸Í²°¥³¥é¥Ü¡ª±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¿¤Á¤Î¡Ö¾¡ÉéÈÓ¡×¤È¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
Á´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÄê¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÂç¸Í²°¤´¤Ï¤ó½è(°Ê²¼¡¢Âç¸Í²°)¤È¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¡¢2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¡Á11·î30Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¡£¡ÖÂç¸Í²°¡ß¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¡¢¾¡ÉéÈÓ¡ª¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡ÙºîÃæ¤Î¼çÍ×¹â¹»¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤Äê¿©¤ä¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºîÃæ¤Î³Æ¹â¹»¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¿¤Á¤Î¸ÂÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤¡ª¡Ö¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¡¢¾¡ÉéÈÓ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¥³¥é¥ÜÄê¿©6¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Æ¹â¹»¤Î¥Ð¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤¿¥³¥é¥ÜÄê¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤¬6¼ïÎàÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Æü¸þæÆÍÛ¤¿¤Á¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë±¨Ìî¹â¹»¤Î¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¥Ö¡¼¥¹¥ÈÈÓ¡×¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤ë±¨Ìî¤Î¹¶·â¡ÖÁ´°÷¹¶·â¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÊäµë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢Âç¸Í²°¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ß¥ÊÝ¦Ý¨¤À¤ì¤Î·ÜÅâÍÈ¤²¡×¤È¡Ö¤Ð¤¯¤À¤ó¾®È¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äê¿©¤À¡£±¨Ìî¹â¹»¤Î¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¥Ö¡¼¥¹¥ÈÈÓ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈô¤Ö½àÈ÷¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¡£¤Û¤«¤Î¹â¹»¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶¯¤µ¤Ï¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸ÈÓ¡Ù¡×(ÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»)¤ä¡¢¡Ö¥¨¡¼¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡ª¡Ø»î¹çÁ°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÓ¡Ù¡×(ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»)¤Ê¤É¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¥Õ¥¡¥óÇ¼ÆÀ¤Î³Æ¹â¹»¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´6¼ïÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Î3¼ï¤Ï¡¢10·î15Æü(¿å)¡Á11·î5Æü(¿å)¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î3¼ï¤Ï11·î6Æü(ÌÚ)¡Á11·î30Æü(Æü)¤ÎÂèÆóÃÆ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£Âè°ìÃÆ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈô¤Ö½àÈ÷¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¡ª¡Ø½ÖÈ¯ÎÏ¥Ö¡¼¥¹¥ÈÈÓ¡Ù¡×(±¨Ìî¹â¹»)¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¡ØÁê¾è¸ú²Ì¥Ð¥é¥ó¥¹ÈÓ¡Ù¡×(ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»)¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶¯¤µ¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Í¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸ÈÓ¡Ù¡×(ÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»)¤Î3¼ï¡£ÂèÆóÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ýµ×ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¡Ø¥é¥ê¡¼¤ò·Ò¤°¥¹¥¿¥ß¥ÊÈÓ¡Ù¡×(²»¶ð¹â¹»)¡¢¡Ö¥¨¡¼¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡ª¡Ø»î¹çÁ°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÓ¡Ù¡×(ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»)¡¢¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¡ªºÇ¶¯¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ø½¸ÃæÎÏÁ´³«¥¾¡¼¥óÈÓ¡Ù¡×(°ð²Ùºê¹â¹»)¤Î3¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¿ä¤·¹â¹»¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´ü´Ö¤ËÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢±¨Ìî¹â¹»¤Îß·Â¼ÂçÃÏ¡¢ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¤ÎµÚÀîÅ°¡¢²»¶ð¹â¹»¤Î¹õÈøÅ´Ï¯¡¢ÇòÄ»Âô³Ø±à¤ÎµíÅç¼ãÍø¡¢ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¤ÎÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡¢°ð²Ùºê¹â¹»¤ÎËÌ¿®²ð¤Î·×6¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î6¼ï¤È¡¢6¿ÍÁ´°÷¤¬½¸·ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1¼ï¤Î·×7¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ÇÄó¶¡¡£¤¤¤º¤ì¤âÌó20¡Á27¥»¥ó¥Á¤ÎÂç¤¤á¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¡¦ÂèÆóÃÆ¤È¤â¤ËÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤âÁ´7¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¢¨¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ë¤ä¤·¤ã¤â¤¸·¿¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡ª
¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¡¢Âç¸Í²°³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜ¶Ì¤Ï14ËüËÜ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡×(1200±ß)¤À¡£³Æ¹â¹»¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ë¤¬¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥Ü¥È¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¿åÅû¤ä¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¤¢¤È¤Ë°û¤à¥×¥í¥Æ¥¤¥óÍÑ¤Î¥Ü¥È¥ë¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥°¥Ã¥º¤Ë¡£
¢¨1¿Í3¸Ä¤Þ¤Ç
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÂÐ¾Ý¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ü¥È¥ë¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤ÏÊÌÅº¤¨¤Ç¤¹¡£¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯Äó¶¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´6ÅÀ¡¦³Æ1650±ß)¤ä¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´6¼ï¥é¥ó¥À¥à¡¦³Æ550±ß)¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤ã¤â¤¸¡õ¤´¤Ï¤ó2Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(Á´6¼ï¥é¥ó¥À¥à¡¦³Æ880±ß)¤Ê¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬»È¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(660±ß)¤ä¤¯¤Ã¤Ä¤¥¯¥í¥¹(1980±ß)¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó6¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15Æü(¿å)12»þ¡Á12·î1Æü(·î)10»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯1·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤è¤ê¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¶á¤¯¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤ÎÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¥é¥ÜÄê¿©¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎËþÂ´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¡Ö¾¡ÉéÈÓ¡×¡£¿ä¤·¹â¹»¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤â¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÂç¸Í²°¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¥Ö¥Ã¥¯Ãæ¤ÎÆó¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤«¤é¥³¥é¥Ü¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
(C)¸Å´Ü½Õ°ì/½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨¥°¥Ã¥º¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ï¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡áÊ¿²¬ÂçÏÂ
¡Ú²èÁü¡ÛºîÃæ¤Î³Æ¹â¹»¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¿¤Á¤Î¸ÂÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Æ¹â¹»¤Î¥Ð¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤¿¥³¥é¥ÜÄê¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤¬6¼ïÎàÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Æü¸þæÆÍÛ¤¿¤Á¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë±¨Ìî¹â¹»¤Î¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¥Ö¡¼¥¹¥ÈÈÓ¡×¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤ë±¨Ìî¤Î¹¶·â¡ÖÁ´°÷¹¶·â¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÊäµë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢Âç¸Í²°¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ß¥ÊÝ¦Ý¨¤À¤ì¤Î·ÜÅâÍÈ¤²¡×¤È¡Ö¤Ð¤¯¤À¤ó¾®È¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äê¿©¤À¡£±¨Ìî¹â¹»¤Î¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¥Ö¡¼¥¹¥ÈÈÓ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈô¤Ö½àÈ÷¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¡£¤Û¤«¤Î¹â¹»¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶¯¤µ¤Ï¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸ÈÓ¡Ù¡×(ÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»)¤ä¡¢¡Ö¥¨¡¼¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡ª¡Ø»î¹çÁ°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÓ¡Ù¡×(ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»)¤Ê¤É¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¥Õ¥¡¥óÇ¼ÆÀ¤Î³Æ¹â¹»¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´6¼ïÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Î3¼ï¤Ï¡¢10·î15Æü(¿å)¡Á11·î5Æü(¿å)¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î3¼ï¤Ï11·î6Æü(ÌÚ)¡Á11·î30Æü(Æü)¤ÎÂèÆóÃÆ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£Âè°ìÃÆ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈô¤Ö½àÈ÷¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¡ª¡Ø½ÖÈ¯ÎÏ¥Ö¡¼¥¹¥ÈÈÓ¡Ù¡×(±¨Ìî¹â¹»)¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¡ØÁê¾è¸ú²Ì¥Ð¥é¥ó¥¹ÈÓ¡Ù¡×(ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»)¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶¯¤µ¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Í¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸ÈÓ¡Ù¡×(ÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»)¤Î3¼ï¡£ÂèÆóÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ýµ×ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¡Ø¥é¥ê¡¼¤ò·Ò¤°¥¹¥¿¥ß¥ÊÈÓ¡Ù¡×(²»¶ð¹â¹»)¡¢¡Ö¥¨¡¼¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡ª¡Ø»î¹çÁ°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÓ¡Ù¡×(ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»)¡¢¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¡ªºÇ¶¯¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ø½¸ÃæÎÏÁ´³«¥¾¡¼¥óÈÓ¡Ù¡×(°ð²Ùºê¹â¹»)¤Î3¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¿ä¤·¹â¹»¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´ü´Ö¤ËÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢±¨Ìî¹â¹»¤Îß·Â¼ÂçÃÏ¡¢ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¤ÎµÚÀîÅ°¡¢²»¶ð¹â¹»¤Î¹õÈøÅ´Ï¯¡¢ÇòÄ»Âô³Ø±à¤ÎµíÅç¼ãÍø¡¢ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¤ÎÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡¢°ð²Ùºê¹â¹»¤ÎËÌ¿®²ð¤Î·×6¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î6¼ï¤È¡¢6¿ÍÁ´°÷¤¬½¸·ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1¼ï¤Î·×7¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ÇÄó¶¡¡£¤¤¤º¤ì¤âÌó20¡Á27¥»¥ó¥Á¤ÎÂç¤¤á¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¡¦ÂèÆóÃÆ¤È¤â¤ËÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤âÁ´7¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¢¨¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ë¤ä¤·¤ã¤â¤¸·¿¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡ª
¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¡¢Âç¸Í²°³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜ¶Ì¤Ï14ËüËÜ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡×(1200±ß)¤À¡£³Æ¹â¹»¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ë¤¬¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥Ü¥È¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¿åÅû¤ä¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¤¢¤È¤Ë°û¤à¥×¥í¥Æ¥¤¥óÍÑ¤Î¥Ü¥È¥ë¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥°¥Ã¥º¤Ë¡£
¢¨1¿Í3¸Ä¤Þ¤Ç
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÂÐ¾Ý¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ü¥È¥ë¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤ÏÊÌÅº¤¨¤Ç¤¹¡£¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯Äó¶¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´6ÅÀ¡¦³Æ1650±ß)¤ä¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´6¼ï¥é¥ó¥À¥à¡¦³Æ550±ß)¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤ã¤â¤¸¡õ¤´¤Ï¤ó2Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(Á´6¼ï¥é¥ó¥À¥à¡¦³Æ880±ß)¤Ê¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬»È¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(660±ß)¤ä¤¯¤Ã¤Ä¤¥¯¥í¥¹(1980±ß)¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó6¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15Æü(¿å)12»þ¡Á12·î1Æü(·î)10»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯1·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤è¤ê¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¶á¤¯¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤ÎÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¥é¥ÜÄê¿©¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎËþÂ´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¡Ö¾¡ÉéÈÓ¡×¡£¿ä¤·¹â¹»¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤â¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÂç¸Í²°¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¥Ö¥Ã¥¯Ãæ¤ÎÆó¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤«¤é¥³¥é¥Ü¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
(C)¸Å´Ü½Õ°ì/½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨¥°¥Ã¥º¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ï¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡áÊ¿²¬ÂçÏÂ