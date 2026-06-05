旅行を前日に“ドタキャン”して音信不通になった友だち。数年後に“突然の連絡”が来て...その【恐ろしい目的】とは！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。学生時代、旅行を身勝手な理由でドタキャンし、そのまま音信不通になった友人。数年後、疎遠になっていた彼女から突然連絡が届きますが、そこには思わず絶句する“本当の目的”が隠されていました――。

学生時代、友人のと人で、以前から計画していた旅行へ行くことになっていました。

宿や交通機関の手配も済ませ、あとは当日を待つだけ。私たちはずっとこの旅行を楽しみにしていました。

ところが出発前日、突然ひとりの友人から「急に予定が入ったから行けない」とメッセージが届いたのです。あまりにも突然のキャンセルに驚き、理由を聞いてみても、彼女は悪びれる様子すらありません。

さらに、キャンセル料について触れることもなく、まるで他人事のような態度。その無責任さに呆れながらも、結局、私たちは2人だけで旅行へ向かうことになりました。