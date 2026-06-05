旅行を前日に“ドタキャン”して音信不通になった友だち。数年後に“突然の連絡”が来て...その【恐ろしい目的】とは！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。学生時代、旅行を身勝手な理由でドタキャンし、そのまま音信不通になった友人。数年後、疎遠になっていた彼女から突然連絡が届きますが、そこには思わず絶句する“本当の目的”が隠されていました――。
旅行前日に届いたドタキャンメッセージ
学生時代、友人のと人で、以前から計画していた旅行へ行くことになっていました。
宿や交通機関の手配も済ませ、あとは当日を待つだけ。私たちはずっとこの旅行を楽しみにしていました。
ところが出発前日、突然ひとりの友人から「急に予定が入ったから行けない」とメッセージが届いたのです。あまりにも突然のキャンセルに驚き、理由を聞いてみても、彼女は悪びれる様子すらありません。
さらに、キャンセル料について触れることもなく、まるで他人事のような態度。その無責任さに呆れながらも、結局、私たちは2人だけで旅行へ向かうことになりました。
非常識すぎる態度に、距離を置くことに
旅行から戻った後も、彼女から謝罪の連絡は一切ありませんでした。キャンセル料を立て替えていたこともあり、せめてひと言くらいはあると思っていた私たちは、何事もなかったかのような態度に言葉を失いました。
その後、共通の知人から衝撃の事実を聞かされます。なんと、彼女は、別の遊びの予定を優先するために旅行をドタキャンしていたのです。
あまりにも身勝手で誠意のない行動に、私たちは完全に愛想を尽かしました。そして、「これ以上関わるのは無理だ」と判断し、彼女とは自然と距離を置くようになったのです。
後編では、距離を置いた後にもなお、友人があり得ない行動に...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部