神田愛花がまたも“配慮を欠いた発言”で物議を醸している。過去には女優の悲しい過去に触れる“失言”で批判を浴びたことがあったが、今回はどうしたというのか。

【写真】1つのアイスを分けながらデートする神田愛花と日村勇紀

空恐ろしさを感じる神田愛花

「10月9日放送の『ぽかぽか』で、“売れて天狗になっていた芸能人を当てるクイズ”という企画がおこなわれました。これは天狗のお面をかぶったタレントが誰なのか、人気があったころのエピソードをヒントに当てるという内容です。飛び出したヒントは『最高月収1000万円』『ブレイクしてハリウッドスター気取り』『648万円のロレックスを一括購入』などでした。

スタジオの回答者のほぼ全員が芸人のスギちゃんと答えるなか、最後にフリップを出した神田さんは『羽賀研二』と平然と答えたのです。その根拠として『時計が羽賀研二さんぽいと思って』と述べ、『すごい人気でしたもんね』としみじみ語っていました」（テレビ誌ライター）

編集できない生放送での仰天回答にネットでは、

《神田さん、羽賀研二はテレビ駄目でしょ》

《羽賀研二がスタジオにくるわけない》

《羽賀研二は草 そういうところ生バラエティに慣れようよ》

といった呆れる声が寄せられている。

芸能プロ関係者も、「羽賀さんの前科の記憶が一切抜け落ちたように平然と名前を挙げて『人気でしたよね』と話す神田さんに空恐ろしさを感じました」と驚きを隠さない。

「羽賀さんは2007年に詐欺・恐喝未遂で逮捕され実刑判決。2019年には偽装離婚関係の強制執行妨害容疑で再び逮捕され実刑判決を受けています。昨年9月には、特定抗争指定暴力団山口組系の組長らとともに強制執行妨害などの容疑で逮捕されました。これは不起訴処分にはなりましたが、暴力団組長と共謀するなど、反社に準ずる人物をスポンサーがつく地上波番組に出せないことは、神田さんもわかっていると思うのですが……」

神田は同番組で同じような失態をおかしている。

「7月15日に出演したゲストの浅野ゆう子さんに対し、無神経な発言をして物議を醸しました。プロフィール紹介のVTRで57歳での結婚が紹介されると、神田さんは『浅野さんの人生の幸せグラフを教えてほしいです』と求めつつ、『若いときにすごく人気になられて、ずっとお仕事があって、ご結婚されて……ずっと絶頂ですか?』と質問したんです。唐突な質問に浅野さんはしばらく言葉を失って、『そんな……』とにこやかに否定しましたが、彼女は現在のご主人との結婚前、俳優の田宮五郎さんと交際していたんです。

2012年に田宮さんがくも膜下出血で倒れ、献身的に介護していたのですが、2014年に浅野さんの自宅で再発。わずか4日後に47歳で他界されました。最愛の人の早すぎる死を経験した浅野さんの人生を『ずっと絶頂』とまとめる発言に批判が殺到したことがありました」（前出・芸能プロ関係者）

彼女の中の“芸能界の常識”はどこにあるのだろうか……。