前にも後ろにも、軽やかに。ミラーマジ軽で、シワ知らず【パナソニック】のスチームアイロンがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
がんこなシワも、ひと滑りで。Wヘッド×パワフルスチーム【パナソニック】のスチームアイロンがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
パナソニックのスチームアイロンは、ステンレス×ニッケルコートのかけ面が熱によって滑らかさを増し、布地の上を軽やかにすべる。テクニック不要で、誰でも美しく仕上げられるアイロンがけを実現する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
最大約毎分15グラムのパワフルスチームがアイロン面全体から噴射され、がんこなシワも一気にリセット。
→【アイテム詳細を見る】
パワーショットとマイクロスプレー機能を搭載し、綿や麻などの厚手素材にも対応。大容量タンクで長時間の使用も快適にこなし、目詰まり防止機能がメンテナンスの手間を軽減する。
→【アイテム詳細を見る】
使用後はすぐにしまえる専用キャリーケース付き。収納も持ち運びもスマートにこなせる、日常使いに最適な一台。
がんこなシワも、ひと滑りで。Wヘッド×パワフルスチーム【パナソニック】のスチームアイロンがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
パナソニックのスチームアイロンは、ステンレス×ニッケルコートのかけ面が熱によって滑らかさを増し、布地の上を軽やかにすべる。テクニック不要で、誰でも美しく仕上げられるアイロンがけを実現する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
最大約毎分15グラムのパワフルスチームがアイロン面全体から噴射され、がんこなシワも一気にリセット。
→【アイテム詳細を見る】
パワーショットとマイクロスプレー機能を搭載し、綿や麻などの厚手素材にも対応。大容量タンクで長時間の使用も快適にこなし、目詰まり防止機能がメンテナンスの手間を軽減する。
→【アイテム詳細を見る】
使用後はすぐにしまえる専用キャリーケース付き。収納も持ち運びもスマートにこなせる、日常使いに最適な一台。