いざという時のために「クマよけスプレー」や「催涙スプレー」を用意する人もいますが、幸運にも使う機会がなく、使用期限を迎えた場合、どのように捨てたらよいのでしょうか。

【写真を見る】「クマよけスプレー」や「催涙スプレー」はどうやって捨てるの？使用期限を過ぎたら効果はない？保管・使用時の注意点は？

生物の生態や駆除などに詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

どうやって捨てる？

ー「クマよけ」など刺激性が高いスプレーは、どのように捨てたらよいのでしょうか。





（東洋産業 大野竜徳さん）「スプレー缶（エアゾール缶）の処理方法は共通ですが、クマ撃退や催涙のようなものは刺激性が非常に強いため、誤った廃棄が重大事故につながります。安易に室内で穴を開けるのは絶対に避けてください」

＜絶対に気を付けてほしいこと＞

屋内で処分するのはダメ（換気扇があっても不可）

火気厳禁（タバコ、ガスコンロ、点火装置があるところは不可）

ゴーグル、マスク、カッパ、特にゴム手袋の着用は必須

液体を絶対に浴びない、作業の後はしっかり自分も手洗いをする

＜手順（推奨）＞

①周囲に人がいない屋外で実施を検討

（可能なら半径50m以上、特に風下側に人がいないのは絶対に確認し、安全を確保）



さらに事前に土を掘って薬剤を埋めても大丈夫な処分用の穴をつくれる場所を確保。



②風上に立つ（できれば自分の背後から扇風機などで送風するのがよいです）



③ゴーグル、マスク、カッパ腕を覆う厚手ゴム手袋を着用

（バケツに手を突っ込んでも水が入らないように）



④バケツに水を張る。



⑤缶を沈め、水中で全量を噴射。



⑥バケツに噴射したあとで、水は処分用の穴へ流し込む。



⑦全量噴射した缶を取り出し、逆さに固定して底部近くの側面に専用器具（ガス抜き器）で穴を開ける。【画像①】



⑧そのままキープし、音が止まったら、残液を開けた穴に流し込み、処分用の穴に排出して穴はしっかり埋める。



⑨缶を袋に密閉して廃棄。



⑩カッパや手袋、マスク、ゴーグルは捨てるか、よく洗って乾燥させて再利用。

難易度が高い「捨てる前の処理」 その注意点は？

ーなかなか難易度が高いですね。どんなことに気をつけたらよいでしょうか。



「処分に失敗する典型例は、中身が残ったまま穴を開けて穴から噴射ガスを浴びる、あるいは穴を空けた後の液体が飛散するケースです。



クマなどの大型の生き物が撃退されるほどのスプレーです。もし自分が、あるいは近くの人が浴びてしまえば…痛くて目もあけられない、涙が止まらない、鼻や口などの粘膜も激痛、息をするのもしんどい、など大変なことになります。



わずかに手についたものに気づかず、目や鼻をこすっただけでもかなり痛い思いをします。気軽に処分しようとしたら大失敗した、というケースもありますね。



ものによっては販売店で引き取ってもらえるので、事前に確認して処分もお願いするほうが安全です」

ークマよけ以外の殺虫スプレーなどの缶を捨てる際にも注意が必要ですね。



「クマ撃退スプレーだけでなく、エアゾール缶の多くは可燃性ガス（LPG）やジメチルエーテル（DME）を使用しており、火花一つで“火炎放射器”になります。



便利な日用品に見えますが、実は取り扱いを誤れば爆発物に近い危険を持っています」

「スプレー缶で実際に起きた事故例の一部はこんなものです。



〇車内破裂事故：夏場、炎天下に放置されたエアゾール缶が車内で破裂。ダッシュボードが吹き飛び、ガラスが割れる事故が複数報告されています。



〇室内爆発事故：換気不足の部屋でスプレーを大量噴射

→ 給湯器の火種に引火し、住宅が全焼。



〇廃棄時の噴射事故：中身が残ったままリサイクル回収に出し、収集車内で破裂・発火。消防車が出動するに至った例もあります」

ースプレーの使用期限が過ぎている場合、やはり使わないほうがよいですか。



「使用期限を過ぎたスプレーは効果が保証されず、内部の有効成分が変質している場合もあります。



使用期限内でも、錆など劣化が進んだ缶は腐食による破裂リスクもあり、“使わない”のが最も安全です」

もしもクマに遭遇したら

（東洋産業 大野竜徳さん）

「私は幸運にも熊には実際に遭遇したことはありませんが、スプレーが即効性を発揮しないケースもあると聞きます。



風向きを誤れば自分に降りかかる危険もあります。大切なのは、いざ、というときにきちんと使えるようにシミュレーションしておくことです。



たとえば、普通のスプレーと違って、使用時は缶を握り込んで親指で狙いを定める。射程距離も確認し、風向きは自分が常に風上にいて、風下に向けて噴射できるイメージ。



セーフティーロックの外し方なども事前に確認しておくことなどは不可欠です。」