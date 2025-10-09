ºÇÂç20¡ó¤Î¹â´Ô¸µ¥«¡¼¥É¡¢»°°æ½»Í§¡ÖOlive¡×¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¡ªÆÀ¤«¡©Â»¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤Ë¡È¥¯¥ì¥«¤ÎÅ´¿Í¡É´äÅÄ¾¼ÃË»ÕÈÏ¤¬¥º¥Ð¥êÅú¤¨¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¡£Ï¢ºÜºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é2Ç¯¶¯¤ÇÎß·×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¿ô¤¬600Ëü¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿µ¡Ç½¤æ¤¨¤Ë¤½¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤ä¤ä¸«¤¨¤Å¤é¤¤SMBC¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¹ç¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖOlive¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇ½ª²ó¡ÛSMBC¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖOlive¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¡ª
¡Ú²òÀâ¤¹¤ë¿Í¡Û´äÅÄ ¾¼ÃË
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÊ¬Ìî¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¼èºà¡¦¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤ë¡£¡Ø0±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡ª ºÇ¶¯¥Ý¥¤³èÂçÁ´¡Ù¡Ê1870±ß¡¿¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¡¦´Æ½¤½ñÂ¿¿ô¡£
¡Úº£·î¤ÎÇº¤á¤ë»ÒÍÓ¡Û¿¥ÉôÆ»ºÈ¡Ê¤ª¤ê¤Ù ¤ß¤Á¤ä¡Ë
ºÊ¤È¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤¹36ºÐ²ñ¼Ò°÷¡£»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÖOlive¡×¤ÎCM¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾è¤ê´¹¤¨¤òÌÂ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤é¤º1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¡£¤½¤Î´Ö¡¢¼þ¤ê¤Ë¡ÖOlive¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤â¤¢¤ê¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ù¤¤«ÁêÃÌ¤·¤ËÆ»¾ì¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡ÊÁêÃÌ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¡Ë
¡û¡ÖOlive¡×¤¬¤É¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡û¤É¤ó¤Ê¡È¤ª¥È¥¯¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤
¡û¡ÖOlive¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©
¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬20Âå°Ê²¼¡ª¡¡¼ã¼Ô¤Î°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡ÖOlive¡×
»ÕÈÏ¡¡¡¡SMBC¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖOlive¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤Ì¤·¤«¡©
¿¥Éô¡¡¡¡¤Ï¤¤¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤ò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡£ÆÃ¤ËÉÔËþ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÖOlive¡×¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤âÌÌÅÝ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£ºÇ¶á¡¢¼þ¤ê¤Ç¤â¡ÖOlive¡×²ÃÆþ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤â¤·¤ä¼«Ê¬¤Ï¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈµÞ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡£¡ÖOlive¡×¤Ï7·î¤Ë²ÃÆþ¼Ô¤¬600Ëü¤òÆÍÇË¡£ÆÃ¤Ë¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Ç¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬20Âå°Ê²¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
2023Ç¯3·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é2Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ëü¿Í¸þ¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅöÁ³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤ë¤«¤é¤è¤¯¶ãÌ£¤¹¤ë¤¬¤è¤¤¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¤Ï¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÖOlive¡×¤È¤ÏSMBC¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëÁí¹ç¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖOlive¡×²ñ°÷¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ§¤¤µ¡Ç½¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥«¡¼¥É1Ëç¤Ç¥¯¥ì¥«Ê§¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥ÈÊ§¤¤¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ§¤¤¤¬¹Ô¤¨¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¤Î¸½¶â°ú½Ð¤·¤â¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¥Ø¤§¡Á¡¢¤½¤ì¤Ï¥«¡¼¥É¤ò²¿Ëç¤â»ý¤ÁÊâ¤«¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ÙÊ§¤¤¥â¡¼¥É¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÆâ¤Î¡Ö»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¡×¤ä¡ÖVpass¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¹Ô¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â»ÙÊ§¤¤ÌÀºÙ¤ä¸ýºÂ»Ä¹â¤Î³ÎÇ§¡¢¿¶¹þ¼êÂ³¤¡¢ÀÇ¶â¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â¤ÎÊ§¹þ¤ß¤Ê¤É¤â¹Ô¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢SBI¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ¤ò¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¤ÈÆ±¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ»Ä¹â¤äÂ»±×¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢Åê»ñ¥µ¥¤¥È¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÅê»ñ¿®Â÷¼è°ú¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±°ì¥¢¥×¥ê¤Ç²È·×´ÉÍý¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖOlive¡×¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¸¤ã¡£
¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç°µÅÝÅª¹â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¥«¡¼¥É¤Ë²½¤±¤ë¡ª
¿¥Éô¡¡¡¡¡ÖOlive¡×¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¤ª¥È¥¯¤È¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤³¤ì¤ÏÀµÄ¾¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÍÑ·ÁÂÖ¤Ë¤è¤ë¤Ê¡£¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤ÎÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç0.5¡ó¡Ê¢¨¥×¥é¥Á¥Ê¥×¥ê¥Õ¥¡¡¼¥É¤ÏÄÌ¾ï´Ô¸µÎ¨¤¬1.0¡ó¡Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ§¤¤¤Ç0.25¡ó¤¸¤ã¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ§¤¤¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´Ô¸µÎ¨0.5¡ó¤ÏÆÃ¤Ë¹â¤¤¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦°û¿©Å¹¤Ç¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢´Ô¸µÎ¨0.5¡ó¤ÎÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë+6.5¡ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¹ç·×7¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ä¡¢7iD¤ÈV¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷ÈÖ¹æ¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤ÎÄÉ²ÃÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¤Î´Ô¸µÎ¨¤¬¹ç·×10¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î9.5¡óÊ¬¤¬V¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢0.5¡óÊ¬¤Ï¥»¥Ö¥ó¥Þ¥¤¥ë¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢¥»¥Ö¥ó¥Þ¥¤¥ë¤ÏV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¹ç·×10¡ó¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¸¤ã¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¤¸¤å¡¢10¡ó¤Ï¤ª¥È¥¯¤¹¤®¤ë!!¡¡¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¯¤Æ¤â¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¡ÈÀÑ¤ßÁý¤·¡É¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï²ÈÂ²¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡ÖOlive¡×¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¡Ë²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë2¿ÆÅù°ÊÆâ¤Î²ÈÂ²¤ò¤Ò¤È¤êÅÐÏ¿¤¹¤ë¤´¤È¤Ë+1¡ó´Ô¸µ¡¢ºÇÂç+5¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÐÏ¿¤·¤¿²ÈÂ²¤â+1¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤È¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ä¿Æ¡¢·»Äï¤Ø¤Î¤¤¤¤¸ò¾ÄºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜ²ñ°÷¤Î¤ß¤Ç¡¢²ÈÂ²¥«¡¼¥É²ñ°÷¤ÏÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¿¥Éô¡¡¡¡²ÈÂ²¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤ë¤ÈºÇÂç12¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç15¡ó´Ô¸µ¤Ç¤¹¤«¡£»ä¡¢²¿¤À¤«Ì´¤ò¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡Ì´¸«¿´ÃÏ¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¤Ï¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦Âè2¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤¬¤¢¤ë¡£¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬²Ã»»¡¢Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤±¤ÇºÇÂç+8¡ó´Ô¸µ¡¢Áí·×¤ÇºÇÂç20¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤È¤Ê¤ë¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¤¢¤¢¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¹¹ð¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡ÖºÇÂç20¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡×¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÃæ¿È¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¥í¥°¥¤¥ó¤Ç+1¡ó¡×¡ÖÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¤Ç+1¡ó¡×¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢SBI¾Ú·ô¤Ç¤Î¼è°ú¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·ÀÌó¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÅµ¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È+12¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¾å¸Â¤Ï+8¡ó¤È·è¤á¤é¤ì¤È¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¤Û¤«¤è¤ê+3¡ó¹â¤¤¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤â¡¢Áí·×¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Î¾å¸Â¤Ï20¡ó¤¸¤ã¡£
¿¥Éô¡¡¡¡ºÇÂç20%´Ô¸µ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¥¢¥×¥ê¥í¥°¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç·×9¡ó¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç·×12¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ç¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤ÎÌµÎÁÆÃÅµ¤âÉÕ¤¤¤¿Æ±¥«¡¼¥É¡£ºÇÂç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È
»ÕÈÏ¡¡¡¡¡ÖOlive¡×²ñ°÷¤Ë¤Ï¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÆÃÅµ°Ê³°¤Ë¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÆþ½Ð¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ê¿ôÎÁÌµÎÁÆÃÅµ¤¬4¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÄê³Û¼«Æ°Æþ¶â¤Î¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¡£Îã¤¨¤ÐËè·î¤ÎµëÎÁ¤Î¿¶¹þ¸ýºÂ¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸ýºÂ¤«¤é¡ÖOlive¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¸ýºÂ¤ËÄê´üÅª¤ËÆþ¶â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ëè·î»ØÄê¶â³Û¤ò¼«Æ°Æþ¶â¤¹¤ëÀßÄê¤Ë¤¹¤ë¤È¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£Äê³Û¼«Æ°Á÷¶â¡Ö¤¤Á¤ó¤È¿¶¹þ¡×¤â¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÎÂÐ¾Ý¡£¡ÖOlive¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¸ýºÂ¤«¤éÆ±¤¸¿¶¹þÀè¤ËËè·î»ØÄêÆü¤ËÄê³Û¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«Â¾¹Ô°¸¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤¬·î¤Ë3²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤ä¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÎËÜ»ÙÅ¹ATM¤È»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÅ¹ÊÞ³°ATM¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬24»þ´ÖÌµÎÁ¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¸½¶â¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤½Ð¤·¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖOlive¡×·ÀÌó¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ëè·î¤Ò¤È¤ÄÁª¤Ù¤ë4¼ïÎà¤ÎÍ¥ÂÔÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¡£1¤Ä¤á¤Î¡ÖµëÍ¿¡¦Ç¯¶â¼õ¼èÆÃÅµ¡×¤Ï¡¢µëÍ¿¤äÇ¯¶â¡¢Ãù¶â¤Ê¤É¤ÇËè·î3Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÆþ¶â¤¬¤¢¤ë¤È¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·î¤Ë200¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ï»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£2¤Ä¤á¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËATM¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¡×¤Ï¡¢·î¤Ë1²ó¤À¤±¥¤¡¼¥Í¥Ã¥ÈATM¡¢¥í¡¼¥½¥ó¶ä¹ÔATM¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATMÍøÍÑ»þ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤¸¤ã¤Ê¡£3¤Ä¤á¤Î¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×+1¡ó¡×ÆÃÅµ¤òÁª¤Ö¤È¡¢¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç·èºÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë+1¡óÊ¬¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¡£4¤Ä¤á¤Î¡Ö¤´ÍøÍÑÆÃÅµ100¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡¢·îËö»þÅÀ¤Ç¡ÖOlive¡×¤Î¸ýºÂ»Ä¹â¤¬1Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëè·î100¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤¸¤ã¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¤É¤ì¤âÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¤ª¤¤¤·¤¤ÆÃÅµ¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËËè·î200¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ëÆÃÅµ¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Ç2400¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÃù¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥«¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖOlive¡×Æþ²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤³¤È¡£¤·¤«¤âÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤òµý¼õ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢µëÍ¿¿¶¹þÀè¤ò°Ü¤¹¤Ê¤É¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ò¡È¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯²½¡É¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ë¸ýºÂ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÌ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¼ê´Ö¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤É¤³¤ì¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë»þ´ü¤¬¡¢¡ÖOlive¡×¤ò»Ï¤á¤ëºÇ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¡ÖOlive¡×¤¬¼ã¼Ô¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¹¹ðÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÍý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤½¤ì¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤Î¼åÅÀ¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Visa¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ç²ÃÆþ¤òÌÂ¤¦¿Í¤â¤ª¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¡£¤¸¤ã¤¬¡¢Visa¤Î²ÃÌÁÅ¹¿ô¤Ï¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÌäÂê¤Ê¤¤¤È¥ï¥·¤Ï»×¤¦¤¬¤Ê¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤ÎÇ¯²ñÈñ¤ÏÍÎÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ÕÈÏ¡¡¡¡¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÌ¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥×¥ê¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤Î3¤Ä¤Î¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌ¡×¥é¥ó¥¯¤ÏÇ¯²ñÈñ±ÊÇ¯ÌµÎÁ¤¸¤ã¤¬¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ï5500±ß¡¢¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥×¥ê¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤Ï3Ëü3000±ß¤ÎÇ¯²ñÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤Ï3¥é¥ó¥¯¤È¤â¤Û¤Ü¶¦ÄÌ¤¸¤ã¤¬¡¢Î¹¹ÔÊÝ¸±¤Ê¤ÉÉÕÂÓÆÃÅµ¤Î¹ë²Ú¤µ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥×¥ê¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤Î¤â¤¢¤ê¤¸¤ã¤í¤¦¡£
²È·×´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤¿Í¤Ê¤É¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¿¥Éô¡¡¡¡»ÕÈÏ¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ»ý¤Á¤Ç»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë»ä¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖOlive¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡³ÎÇ§¤¸¤ã¤¬¡¢¤½¤¦»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Î¹â¤µ¤«¤Î¡©
¿¥Éô¡¡¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤·¤«¤â¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤é¤ÎÅ¹¤Ë¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢´ðËÜ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬0.5¡ó¤Î¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤ò»ý¤Ä°ÕÌ£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ê¡£
¿¥Éô¡¡¡¡³Î¤«¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇ¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç´ðËÜ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬1¡ó¤Î¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤ò»ý¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î»È¤¤²á¤®ËÉ»ß¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤¦¼ã¼Ô¤âÁý¤¨¤È¤ë¡£¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤âÁª¤Ù¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤è¤ë+6.5¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤äºÇÂç+5¡ó¤Î²ÈÂ²¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ºÇÂç8¡ó¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈóÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ï0.5¡ó¤Î¤Þ¤Þ¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆ±¥«¡¼¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¥¢¥Ã¥×¤ÎÆÃÅµ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç»È¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ÕÈÏ¡¡¡¡´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Apple Pay¤äGoogle Pay¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Ç·èºÑ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤êiPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤éApple Pay¡¢Android¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤éGoogle Pay¤Ç¤Î·èºÑ¤Ç¹â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑµ¡Ç½¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¤Ï+1¡ó¡£·×1.5¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤ó¤«¤éÍ×Ãí°Õ¤¸¤ã¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡©
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤¤¤ä¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤ó¡£¾å¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢Æþ½Ð¶â¡¢»ÙÊ§¤¤ÌÀºÙ¤Î³ÎÇ§¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Î¼è°ú¼êÂ³¤¤Ê¤É¤ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²È·×´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤ËÌòÎ©¤Ä¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖOlive¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¥ï¥·¤Ï»×¤¦¤¾¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÏÂ¨»þÊ§¤¤¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ò»È¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤Î¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤ë»ÙÊ§¤¤¤Ç¤Ï¸åÊ§¤¤·èºÑ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤Ë¤ÏVisaºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤ÎÆÃÅµ¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖOlive Infinite¡×¤âÅÐ¾ì¡£ PayPay¤È¤âÏ¢·È¤·¤¿¡ÖOlive¡×¤Î²÷¿Ê·â¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¿¥Éô¡¡¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ªÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ä¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¡¢¢²È·×¤Î´ÉÍý¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¿Í¡¢£¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ§¤¤¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤¦¤à¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë³«»ÏÍ½Äê¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖOlive Infinite¡×¤Ï¡¢Visa¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯¡ÖVisa Infinite¡×¤ÎÍ¥ÂÔÆÃÅµ¤òÈ÷¤¨¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É°ìÎ®¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£¥¢¡¼¥È¤ä¿©¤Î²ñ°÷¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤ä¡¢ºÇÂç11Ëü±ßÁêÅö¤Î·ÑÂ³ÆÃÅµ¡¢SBI¾Ú·ô¤Î¥«¡¼¥ÉÀÑÎ©¤Ç¤ÎºÇÂç6¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏSBI¾Ú·ô¤Î¥Í¥Ã¥È¾Ú·ôµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÎÀìÌç²È¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÍ¿Í¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¾¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯½©°Ê¹ß¤Ë¤Ï¥á¥¿¥ë¥«¡¼¥É¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¡£
¿¥Éô¡¡¡¡¤½¤ì¤Ï¼ã¼ÔÀ¤Âå¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¡Á¥·¥Ë¥¢¤ÎÉÙÍµÁØ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢»ä¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖOlive¡×¤Ïº£Ç¯5·î¤ËPayPay¤È¤ÎÏ¢·È¤âÈ¯É½¡£¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¡¢PayPay»Ä¹â¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£PayPay»Ä¹â¤Î»Ä¹â³ÎÇ§¤ä»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éPayPay»Ä¹â¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢PayPay»Ä¹â¤«¤é»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ø¤Î½Ð¶â¤â¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¡£¤Þ¤¿¡¢PayPay¤ÏÂ¾¼Ò¥¯¥ì¥«¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤ò¼è¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤ä¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ï¤½¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁê¸ß¸ò´¹¤â²ÄÇ½¤Ë¡£»°°æ½»Í§¿Ø±Ä¤Ï¡ÖOlive·ÐºÑ·÷¡×¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢º£²ó¤ÎPayPay¤È¤ÎÄó·È¤ÇÍ½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¡ÖOlive¡×¤ÎÅ¸³«¤«¤é¤ÏÌÜ¤«¤éÎ¥¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¡£
¡ü²Á³Ê¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¸ÀµÚ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¡£¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜ¹Æ¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹½À®¡¿º´Çì¾°»Ò¡¡Ê¸¡¿Ê¿Åç·û°ìÏº
