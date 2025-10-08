坂口志文さんと共にノーベル生理学・医学賞に選ばれたアメリカのラムズデル博士は、発表時、山奥でキャンプ中でおよそ半日、受賞に気づいていなかったことが分かりました。

今年のノーベル生理学・医学賞に、大阪大学の坂口志文特任教授と共に選ばれたアメリカのフレッド・ラムズデル博士。発表当時は休暇で、山奥に出かけキャンプをしており、ノーベル委員会や所属するバイオ会社も10時間以上連絡が取れませんでした。

先に鳴ったのは妻の携帯電話。

ノーベル生理学・医学賞 フレッド･ラムズデル博士

「妻が“何てこと何てこと！”と叫びました。え？と聞いたら“ノーベル賞を取ったの？”と。“取ってないよ”と言ったら“取ったのよ、200件もメールが来ている”と。信じられませんでした」

ラムズデル博士は、携帯電話を機内モードにしていたということで、アメリカメディアによりますと、ノーベル委員会側が博士に接触できたのはおよそ20時間後だったということです。

またもう一人の受賞者であるメアリー・ブランコウ博士も、ノーベル委員会からの最初の電話について「スウェーデンからの番号だったので迷惑電話だと思い、電話を切り再び眠りについた」と明かしています。