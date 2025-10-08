「ドジャースのアレックス・ベシア投手の妻ケイラさんが自身のTikTokで、本拠地でおこなわれたポストシーズン第1戦の夫人会の様子を伝えていました。試合前にみんなで乾杯をして勝利を願っていた直後、『（大谷選手の先頭打者）ホームランから始まって、私たちはとってもうれしかった！』と声を弾ませていたのが印象的でしたね。

しかも大谷選手はこの日ホームラン2本。久々に夫人会に参加した真美子さん（28）の“応援力”には夫人会メンバーも驚いたことでしょう」

そう語るのは『メジャーリーグ・完全データ選手名鑑2025』の著者でスポーツライターの友成那智さん。ドジャース・大谷翔平選手（31）は2年連続の世界一に向け、二刀流で奮闘中だ。在米ジャーナリストは言う。

「大谷選手はこの日2本目のホームランを放った直後、同僚と愛犬デコピンをモチーフとした舌を出すパフォーマンスをして、最後に両手の人さし指でスイートルームの方向を指さしていました。応援してくれている真美子さんとデコピンに応えるためだったようです」

ワイルドカードシリーズ突破が決まったシャンパンファイトでは当初、大谷、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（23）の3人でメディア対応をする予定だった。

「しかし直前で変更になり、大谷選手は『やった〜』と喜んですぐ退室。2日連続で応援しに来てくれた“勝利の女神”真美子さんの運転で一刻も早く帰りたかったのでしょうね」（前出・在米ジャーナリスト）

そんな真美子さんが、大谷の世界一に向け自宅で励んでいるのが、手作り料理だという。彼女の知人はこう語る。

「真夏のころは娘さんを連れて本拠地へ観戦に行ったこともありましたが、イチローさん夫妻の自宅に強盗が侵入する事件もあり、レギュラーシーズン中はできる限り家を空けず、娘さんと過ごす時間を大切にしていたと聞いています。夫人会にもその旨を伝えていたといいます。

もともとマナ（真美子さんの愛称）は気に入ったインスタをチェックするのが好きで、実業団時代からおいしそうな料理を調べていました。自らインスタで発信していたときは、興味を持ったインスタには“いいね！”を押すこともありましたが、結婚発表前に消去しており、公式アカウントは今は持っていません。それでも“見るだけでも癒されるから”と言って、育児で多忙な日々の合間、特に木村文乃さん（37）のインスタの更新をとにかく楽しみにしていると聞きました」

■野菜入りのキーマカレーがお気に入り♪

木村といえば、女優業の傍ら、自らのインスタで色鮮やかな手料理写真を定期的に更新。通称“ふみ飯”として人気となり、現在のフォロワー数は約230万9千人にもおよぶ。真美子さんは何がきっかけで“ふみ飯”にハマったのだろうか。

「マナは学生時代から、仲間たちと自宅で鍋をする際には、豚バラと白菜のミルフィーユ鍋を作ったり、彩りにプチトマトを付け加えたり、おいしくて“映え”る料理を作るのが好きでした。“目でも味わいたい”という気持ちがあって、韓国で一時期はやっていたレインボーケーキなどもかわいいとチェックしていましたね。

ですから、メニューに合わせた食器をそろえ、盛り付けも美しい木村さんの“映え料理”は、彼女にはお手本のようなのです」（前出・真美子さんの知人）

さらに木村とは意外なつながりが――。

「実はメジャーリーグの公式行事やレッドカーペットショーなどでマナを担当している有名な日本人スタイリストが、木村さんも手がけていたんです。そんな縁もあり、マナは木村さんのインスタにより深く関心を持つようになったと聞いています」（前出・真美子さんの知人）

木村のインスタの画像には本人が登場することはほとんどなく、大多数が料理写真のみで構成されている。

「渡米してから、むしろマナは積極的に和食を作るようになったこともあり、栄養バランスがよく彩り豊かな木村さんの和食メニューを参考にしているとか。なかでもひじきを取り入れたあっさりハンバーグや野菜がたっぷりとれるキーマカレーなどがお気に入りだそうです。カレーは翔平さんの大好物ですしね。ここぞのときの“勝負食”の一品だといいます」（前出・真美子さんの知人）

真美子さんが“ふみ飯”から学んでいるのは、大谷への勝負食だけではない。’23年7月に第1子を出産した木村は、昨秋からは愛児用の献立も投稿しているのだ。

「マナの娘さんは今月、生後6カ月になります。そこで木村さんが過去にアップしていた離乳食や幼児食の画像も見ながら、メニューや配膳に工夫を凝らしているそうです」（前出・真美子さんの知人）

いまや木村は大谷＆愛娘への“映え盛り付け”の師匠でもあるようだ。そんな真美子さんの自宅＆球場での完全バックアップを受けて、大谷のテンションは相当上がっているという。前出の友成さんは言う。

「ワイルドカードシリーズ第2戦、大谷選手は6回の第4打席でタイムリーヒットを打ちました。この際に見せたのが、塁上でベンチに向かって両手を上げて煽るようなポーズ。その直後、後続の打者にも次々とタイムリーが飛び出したのです。

大谷選手のこのポーズはまさに2年前のWBC準決勝・メキシコ戦で、最終回に反撃の口火を切るツーベースを放った直後に見せたシーンを彷彿とさせました。これを機に、また新たな歴史を作るかもしれません」

真美子さんの“映え勝負食”のおかげで、大谷の“世界一ポーズ”がさらに映える――。