藤ヶ谷太輔プロデュースの香水ブランドから新アイテム テーマはやさしく包み込む“抱擁”
6人組グループ・Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がプロデュースするブランド『Aimetoi（エメトワ）』の3RD COLLECTIONとして、「25 Eau de Toilette（ニーゴー・オードトワレ）」、「25 Hand Cream（ニーゴー・ハンドクリーム）」、「25 Body Cream（ニーゴー・ボディクリーム）」が、11月17日に発売される。
【写真】さわやかな色気を放つ藤ヶ谷太輔
昨年9月に誕生し、今年で1周年を迎えた同ブランドは、フランス語で「自分自身を愛する」という意味を持ち、“誰かのためではなく、自分のために”という想いが込められた唯一無二のブランド。藤ヶ谷が手掛けたアイテムの数々は、心を解き放ち、自信に満ちた毎日へと導く。誰かのためではなく、自分だけの特別な瞬間のために、「Aimetoi」は内側からあふれる本来の魅力を引き出す。
先行販売を開始するアイテムの数々は、今春、ディフューザーとして販売されたSECOND COLLECTIONの「25（ニーゴー）」から派生した新たなアイテム。ほのかにレモンのような印象を持つマグノリアに、シトラスムスクノートが加わった、清潔感と高級感が調和した心地よい香りが好評で、POPUP STOREやSNSに寄せられた「（25の）香りが好み」「フレグランスアイテムでも欲しい」といった多くの声に応えるべく、藤ヶ谷が商品企画からデザインまで、こだわり抜いてプロデュース。
ディフューザーとして、室内を心地よく満たしていた「25（ニーゴー）」の香りが、ひと吹きで華やかさをまとうオードトワレ、手肌を守りながらしっとりと整えるハンドクリーム、肌になめらかに溶け込み、セラミド配合で保湿力の高いボディクリームとして登場する。
「Etreinte（エトラント）−やさしく包み込む“抱擁”−」をテーマに誕生した3RD COLLECTIONは、藤ヶ谷の誕生日（6月25日）に由来する「25（ニーゴー）」の名の元、藤ヶ谷の誕生時間（8時23分）に合わせ、いよいよ8日午前8時23分から、公式サイトにて先行販売開始。
また「Aimetoi」オフィシャルサイトでは、先行販売開始と同時に、藤ヶ谷が1日の移ろいゆく時間の中で、「25（ニーゴー）」の心地よい香りに包まれながら過ごす日常を表現したコレクションムービーや、藤ヶ谷が3RD COLLECTIONに込める想いを語るこれまでの制作の裏側を含むメイキングも公開する。
▼藤ヶ谷太輔コメント
今回、SECOND COLLECTIONアイテムとして誕生した「25（ニーゴー）」から、新たなアイテムを発表することになりました。「25」は、リネンを思わせるような、清潔感と高級感のバランスを取るために試行錯誤し、僕自身が満足いく香りにするまで時間をかけるなど、香りを作り出すのに、すごくこだわりました。追求した香りだからこそ、ご購入いただいた方や、POPUP STOREを通じて、「25」の香りでオードトワレや、ハンドクリームなど派生したアイテムが欲しいといった声をたくさんいただけたこと、本当にうれしかったです。そんな皆さまのお声に応えられないか、どうにか派生した商品を展開できないかと検討を重ね、今回新たな仲間として発表することができました。外でも、おうちでも、いろいろなシーンで取り入れていただけるアイテムだと思います。「25 Eau de Toilette」「25 Hand Cream」「25 Body Cream」をお迎えしてくださった皆さまから、どんな反響をいただけるのか、すごく楽しみにしています！好きな時に、使い分けしていただきながら、日常の中で「25」が皆さまに寄り添えられたらうれしいです。
――3RD COLLECTIONが発売となりますが、今の思いは？
「25（ニーゴー）」はもともとディフューザーで、その香りを作る時からこだわっていましたが、POPUP STOREをやらせていただいたりして皆さまからお声をいただく中で、「25」の香水とか身につけるものが欲しいです、という声がすごく多くて、「25」の香りで届けられるアイテムはないのか、とチームで集まり検討しました。今回、商品化希望の声が多く上がったオードトワレに加え、ホリデーシーズンなのでハンドクリームとボディクリームが新たに仲間に加わりました。皆さまがどんな反応をしてくださるのかとても楽しみです。自分にまつわる大切な数字を商品名として今までも出していますが、「25」は僕の誕生日6月25日から選びました。この「25」は、マグノリア、ちょっとこうレモンのような印象を持つ香りなんですが、真っ白なリネンを思わせるような柔らかさもあって、清潔感と高級感、この両方をすごく感じていただけるのではないのかなと思っています。ここを調節するのがけっこう絶妙で難しかったですね。でも最終的には自分の納得のいく、ここだ！という香りにたどり着きました。
――コレクションムービーの撮影を終えた感想は？
「25」の香りがもつ清潔感とか高級感、家でゆったりする時もつけていただきたいなっていう想いもあって、そういったシーンも入っていますし、日常使い（ができる）といった要素も含まれているムービーになったのではないかと思います。自分で作っておきながらですけど、改めてすごくいい香りの中で一日中撮影をさせていただいて幸せでした。
【写真】さわやかな色気を放つ藤ヶ谷太輔
昨年9月に誕生し、今年で1周年を迎えた同ブランドは、フランス語で「自分自身を愛する」という意味を持ち、“誰かのためではなく、自分のために”という想いが込められた唯一無二のブランド。藤ヶ谷が手掛けたアイテムの数々は、心を解き放ち、自信に満ちた毎日へと導く。誰かのためではなく、自分だけの特別な瞬間のために、「Aimetoi」は内側からあふれる本来の魅力を引き出す。
ディフューザーとして、室内を心地よく満たしていた「25（ニーゴー）」の香りが、ひと吹きで華やかさをまとうオードトワレ、手肌を守りながらしっとりと整えるハンドクリーム、肌になめらかに溶け込み、セラミド配合で保湿力の高いボディクリームとして登場する。
「Etreinte（エトラント）−やさしく包み込む“抱擁”−」をテーマに誕生した3RD COLLECTIONは、藤ヶ谷の誕生日（6月25日）に由来する「25（ニーゴー）」の名の元、藤ヶ谷の誕生時間（8時23分）に合わせ、いよいよ8日午前8時23分から、公式サイトにて先行販売開始。
また「Aimetoi」オフィシャルサイトでは、先行販売開始と同時に、藤ヶ谷が1日の移ろいゆく時間の中で、「25（ニーゴー）」の心地よい香りに包まれながら過ごす日常を表現したコレクションムービーや、藤ヶ谷が3RD COLLECTIONに込める想いを語るこれまでの制作の裏側を含むメイキングも公開する。
▼藤ヶ谷太輔コメント
今回、SECOND COLLECTIONアイテムとして誕生した「25（ニーゴー）」から、新たなアイテムを発表することになりました。「25」は、リネンを思わせるような、清潔感と高級感のバランスを取るために試行錯誤し、僕自身が満足いく香りにするまで時間をかけるなど、香りを作り出すのに、すごくこだわりました。追求した香りだからこそ、ご購入いただいた方や、POPUP STOREを通じて、「25」の香りでオードトワレや、ハンドクリームなど派生したアイテムが欲しいといった声をたくさんいただけたこと、本当にうれしかったです。そんな皆さまのお声に応えられないか、どうにか派生した商品を展開できないかと検討を重ね、今回新たな仲間として発表することができました。外でも、おうちでも、いろいろなシーンで取り入れていただけるアイテムだと思います。「25 Eau de Toilette」「25 Hand Cream」「25 Body Cream」をお迎えしてくださった皆さまから、どんな反響をいただけるのか、すごく楽しみにしています！好きな時に、使い分けしていただきながら、日常の中で「25」が皆さまに寄り添えられたらうれしいです。
――3RD COLLECTIONが発売となりますが、今の思いは？
「25（ニーゴー）」はもともとディフューザーで、その香りを作る時からこだわっていましたが、POPUP STOREをやらせていただいたりして皆さまからお声をいただく中で、「25」の香水とか身につけるものが欲しいです、という声がすごく多くて、「25」の香りで届けられるアイテムはないのか、とチームで集まり検討しました。今回、商品化希望の声が多く上がったオードトワレに加え、ホリデーシーズンなのでハンドクリームとボディクリームが新たに仲間に加わりました。皆さまがどんな反応をしてくださるのかとても楽しみです。自分にまつわる大切な数字を商品名として今までも出していますが、「25」は僕の誕生日6月25日から選びました。この「25」は、マグノリア、ちょっとこうレモンのような印象を持つ香りなんですが、真っ白なリネンを思わせるような柔らかさもあって、清潔感と高級感、この両方をすごく感じていただけるのではないのかなと思っています。ここを調節するのがけっこう絶妙で難しかったですね。でも最終的には自分の納得のいく、ここだ！という香りにたどり着きました。
――コレクションムービーの撮影を終えた感想は？
「25」の香りがもつ清潔感とか高級感、家でゆったりする時もつけていただきたいなっていう想いもあって、そういったシーンも入っていますし、日常使い（ができる）といった要素も含まれているムービーになったのではないかと思います。自分で作っておきながらですけど、改めてすごくいい香りの中で一日中撮影をさせていただいて幸せでした。