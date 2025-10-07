「このまま抱いていい？」男の【やる気スイッチを入れるハグ】４つ
恋人への愛情表現であり、大切なスキンシップといえばハグですよね。ハグのやり方次第で、大好きな彼のスイッチを入れることもできてしまうのです。そこで今回は男性の【やる気スイッチを入れるハグ】のやり方を４つ紹介します。
（１）上目遣いで見つめながら…
女性に上目遣いで見つめられると、男性のほとんどがそれだけでメロメロになってしまうもの。このテクニックはハグするときにも有効な仕草になります。彼の正面からハグしたときに、上目遣いでじっと見つめてみましょう。あなたの可愛さにキュンキュンして大興奮、スイッチが入ること間違いなしです。
（２）不意打ちで後ろから…
サプライズで彼をドキッとさせるのも一手です。家にいて彼が全く予想もしていないようなタイミングで、後ろからハグしてみましょう。お互いの顔が見えない分、少し大胆なこともできるかも。首にキスや耳元で囁いてみるなど、普段しないことをしてみるのも効果アリです。
（３）さり気なく首に手を回しながら…
もっと積極的にアプローチするなら、肌に直接触れる刺激をプラスしてみてください。特に彼の首に手を回してハグすると、男性のテンションは一気に上がるはず。服の上から体を密着させつつ、手で触れられるのでドキドキが止まらなくなります。さらに大胆に攻めるなら、服の下から手を入れて背中に触れるのもアリです♡
（４）ギュッといつもより力強く…
女性は男性に比べて力が弱いため、思い切り力を入れても大丈夫！ いつもよりもギュッと強めにハグされると、愛情が伝わって男性はキュンとするのです。“言葉よりも行動”と「ハグは自分から…」と思っている男性は多く、そんなときに女性が胸を押し付けるようにハグしてきたら、その感触に興奮してスイッチオンしちゃうこと間違いなしでしょう。
愛する彼女からのハグを嫌がる男性は、ほとんどいないと言っても過言ではありません。たまには少し大胆になってみて、彼のハートを鷲掴みしてみてくださいね。
🌼あのキスが忘れられない…彼の脳裏に焼きついた【彼女の極上キス】