YouTubeチャンネルで人気の投資アドバイザー・鳥海翔氏が、「高市早苗新総裁が爆誕！積極財政で1年後の日本はどう変わるのか詳しく解説します！」と題した動画を公開。冒頭で高市早苗新総裁の決定（2025年10月4日）に触れ、「これから日本は、世界は、どう動いていくのか」を経済や家計の視点で整理している。



鳥海氏は、高市氏の基本姿勢として「国民の生命・財産を守る」「領土・領海・領空・資源を守る」「主権と名誉を守る」の3点を提示。経済運営では「サナエノミクス」をアベノミクスの進化版と位置づけ、共通点と相違を切り分けた。金融緩和は継承。一方で財政は機動運用へ軸足を移し、柱は“危機管理投資”と“成長投資”。パンデミックや災害、食料・エネルギーを最優先で下支えしつつ、AI・半導体・量子・宇宙・次世代エネルギーなど成長分野に国家が直接投資する姿勢を明確にしている。



財政スタンスは「責任ある積極財政」。かつて「プライマリーバランス黒字化を目指すのはやめる」と述べた過去を踏まえつつ、現在は物価・金利・成長率を見ながら必要分野へ資金投入する方針だと解説。「ばらまき」ではなく、優先順位を伴う支出に踏み込む設計だと読める。



数値目標にも踏み込む。食料自給率は38%から45%へ引き上げを目指し、エネルギー自給率も現状約15.3%からの底上げを志向。国内供給力を高めることで物価の安定度を増す狙いを示す。防衛費はGDP比1.4%から2%へ。率でわずかでも額面では約43%増に相当し、衛星通信、サイバー防御、無人機、統合防空、研究開発、燃料など関連予算の拡充が視野に入る。



短期の見取り図も具体的だ。最初の100日ほどは所得税・住民税の減税、電気・ガス・ガソリンの補助、低所得層や子育て世帯への給付が想定され、家計は軽くなる方向に振れる可能性が高い。他方で、国債増加→円安・長期金利上昇という副作用がにじみ、輸出企業には追い風でも、金利負担増という痛みが家計を刺す展開もあり得る。



焦点は1年後だ。積極財政で景気が上向かないなら、緊縮回帰の口実になる。鳥海氏は「1年後に景気は良くなっていないといけない」と線を引き、傍観者の予想合戦を退ける。合言葉は「1年後に日本をより良くするため、自分が何をするか」。減税や補助で捻出した余力をただ貯め込むのではなく、投資・スキル・地域への循環に振り向けよと促す。



投資方針はブレさせない。S&P 500や全世界株式の積み立てを軸に、短期の値動きに踊らされない長期投資を貫くべきだというのが鳥海氏の結論だ。日本株の余地にも触れるが、あくまで本質は長期の価値創造にある。



数値の背景や政策間のつながり、業種別の波及の見方は動画内で段階的に示される。政策の射程と家計・投資への影響を一気に把握したいなら、本編で論点の流れをたどるのが最短だ。本編は、家計の受け止め方や投資判断の拠り所を整理したい人にとって有用な指針となるはずだ。