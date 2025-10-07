親になることは「不自然」になったのか… 匿名取材で見えた、「令和の父親」の葛藤

男親の悩みや葛藤が顕在化し始めている

かつて、日本の父親はほとんど育児に参加していなかった。ただただ働き、家に金を入れ、子供の世話は専業主婦の妻（や同居する自分の母親）に一切を任せていた。子供とのコミュニケーションはまともに取れず、子供のこともよくわかっていなかったが、その代わりに、子供の存在が仕事の直接的な「邪魔」になることもなかった。

また、かつての日本では、人はある年齢になると大半が結婚し、そのほとんどが子供を作った。そうでない生き方を選ぶ者は少なかった。それゆえ、子供を作るか作らないかを二択で迷う余地はなかった。みんながそうしている。だから自分たちもそうした。

しかし令和の今、父親の育児参加率は上がった。と同時に、子を持つか持たないかをゼロベースで考え、どちらかを能動的に選択する必要が生じてきた。結果、昭和の時代にはほとんど語られることのなかった「子を持つ男親としての悩みや葛藤」や「自意識との折り合い」が、少しずつ顕在化し始めている。

ルポライターである筆者は、そんな令和の男親たちに自意識や人生観の変化を匿名で赤裸々に語ってもらい、『ぼくたち、親になる』（太田出版）という本にまとめた。そこからは、昭和とも平成とも異なる「令和の父親像」が浮かび上がってくる。

「子供を持つことで仕事の質が落ちる」論

話を聞いた男性たちの中で、子供を持つことで時間がなくなる、仕事のクオリティが落ちると落胆する人が少なからずいた。育児を幾分か分担することによって、長時間集中して取り組んでいた仕事が途切れる、あるいはインプットの時間が激減するというものである。

編集者のAさんは自宅でのテレワーク中、共働きの妻が勤務先からLINEで頻繁に家事・育児の指示を出してくることに辟易したという。彼は言った。

「インプットにしろ思考にしろ、没入状態というのは一度途切れると、すぐには元の〈場所〉に戻れません。この仕事は没入が本当に大事なんです。没入度が仕事の質を左右するので」

Aさんに限らず、昨今はいつまでも自分を「成長」させなければ生き残っていけないという考え方が、ビジネスパーソン界隈では根強い。仕事に役立つ情報をどのようにしてタイパ・コスパ良く吸収するかは、彼らの最大の関心事であるし、多くのビジネス書や啓発書、ビジネスインフルエンサーは「時間を使わなければ成長できない」ことを主張する。

しかし、このような考え方は育児と徹底的に相性が悪い。単純に情報収集の時間を削るうえ、育児というものはその所要時間も発生タイミングも、前もって正確に見積もることができないからだ。寝かしつけにかかる時間、外出前の突然のぐずりなどは最たるもの。育児を担った瞬間、ビジネスパーソンが重視すべき精密なタイムマネジメントはできなくなる。

無論、この種の不利益は女性がとっくの昔からこうむっていたが、男性は育児に参加することで、ようやくそれに気づいたわけだ。

一方、生産性の低下を潔く認め、自分の仕事上の成長を諦めた男性もいた。子供を持つというのはそういうことであると、自分を納得させたのだ。あるいは、子供を持つことで別の景色が見えたのだから失うものがあっても仕方がない――と「等価交換」の話を持ち出してくる人もいた。

初婚年齢が上がっている

日本人の初婚年齢が上がっている。厚生労働省の人口動態統計（2023年）によると、男性の平均初婚年齢は31.1歳。1995年は28.5歳だったので、2年半ほど遅れている。

とはいえ、初婚年齢と「子供が欲しくなった時期」は必ずしも一致しない。

まず、結婚したからといってすぐに子供をもうける夫婦は明らかに減っている。理由は「しばらくは子供を持たず夫婦の生活を楽しみたい」「仕事に全振りしたい時期なので、今ではない」「もともと子供を作るかどうか決めないで結婚した」などだ。

また、初婚時には子供をもうけず、再婚時にもうけたというケースも少なくない。筆者が取材した中にも何人かいた。こうなると初婚は30代前半でも「父になった年齢」は30代後半あるいは40代ということになる。

さらに付け加えると、「31.1歳」は「平均値」であって「中央値」ではない。特に都市部に住むホワイトカラー職種の方であれば、男性31歳の結婚は「早め」だという印象を受けるだろう。実際、「30代中盤から後半で結婚、40歳前後で第一子誕生」という男性は、特に都市部においては珍しくない。

歳をとり、ようやく子供が欲しくなる

取材をしていて感じたのは、「結婚したら子供をつくるもの」と盲目的に考えている男性は少ないということだ。子供を作ることにいちいち意味を考える。その「答え」が出て、ようやく子供を作る。

子供はまったく欲しくなかったが、父になることを人生の試練と捉え、自分の人生を鍛え上げたいと考えるに至った男性がいた。彼は言う。「自分の人生に対して意識的に負荷をかけなければ、本当に面白いことになんて絶対に起こらない」。彼が子供を儲けたのは49歳のとき。48歳で再婚ののち、至った結論だった。

ある男性は、40歳を過ぎてキャリアの天井が見えてしまったから、仕事に振り向けるリソースを育児に向けてもいいと考えるようになった。歳をとり、これ以上自分は成長しないという事実を受け入れた結果、子供を持つだけの精神的余裕ができたとも言える。

別のある男性は、「自分の人生が自分で制御できすぎていること」「この先、予想外の変化が起こる気がしないこと」を底知れぬ恐怖と感じ、「同一局面が永遠に続く人生の地獄」から脱するために子供を持ちたいと思ったという。彼は40歳を過ぎてから2度結婚し、2人めのパートナーとの間に待望の子供を授かった。50歳手前のことだ。

子供を作ることの意味に納得してから子供を作ることは、もちろん悪いことではない。ただ、上記の彼らがたっぷり時間をかけて精神的成熟を達成し、親になることを受け入れられる境地に達したのは40代だ。一般的に言えばその年齢は、生殖能力のピークを──自分も、自分と同世代の女性も──過ぎている。この現実は重い。

自分の血を後世に残したいかどうか問題

取材した中で、子供を作った理由を「自分の血を残したい」「家を存続させたい」などと説明した人はいなかった（たまたまいなかっただけだろうが）。子供は血や家のために作るのではなく、個人的な事情によって作る、あるいは作らないのが、今という時代なのだ。

ある男性は言った。

「自分の遺伝子を残したかったとか、自分の死後も子供という存在に自分の一部を継承した何かが残ることは、救いであり希望であるみたいなことを言う人がいるじゃないですか。それ、まったくわかりません（笑）。

自分の何かを、自分が死んだあとに残したい？ 一切、ありませんね、そんな気持ち。自分が死んだ後のことなんて、どうでもいいでしょう。考えたこともない」

なお、この彼は東大卒で4児の父。専業主夫である。

一方、血についての話では、自分の父親が浪費家で家族にDVを働いていたため、その血を絶やしたい、だから子供を作りたくないという男性がいた。

「父みたいになるのが嫌なんですよ。子供に暴力を振るいたくないし、いざ子供ができて父親の属性を得た瞬間、父のような要素が発露するリスクを恐れています。遺伝には抗えない」

45歳の彼には10数年にわたる事実婚のパートナーがいる。彼女には当初から子供を望まないことを承諾してもらっているという。

団塊ジュニアが子供を作らなかった理由

団塊ジュニア世代（1971〜74年生まれ）、あるいは就職氷河期世代の非婚率・晩婚化率の高さは、しばしば日本における少子化の原因として挙げられる。

ある団塊ジュニア世代の男性は40歳を過ぎてから結婚して子供をもうけたが、長らく子供が欲しいと思わなかった理由は「子供時代が憂鬱だったから」だという。

「俺らの世代ってやたら人口多いじゃないですか。しかも、今みたいに子供の個人主義とか個性なんて一切尊重しない集団主義、マスの世界だったでしょ。集団に馴染む子がいい子。いじめも多かったし、先生は高圧的だし。すごくつらかったんですよ。俺みたいな子供を再生産したくないなって。

今の少子化の原因は俺ら世代が子供を作らなかったからですけど、シンプルに子供時代がつらかった。だから子作りに前向きになれないって人も、わりといるんじゃないですか？」

筆者も1974年生まれの団塊ジュニア世代だが、彼の言っていることはよくわかる。とにかく人数が多く、大人も大人で子供たちの個性の尊重などしている暇などなかった。偏差値主義がはびこっていて競争ばかり。管理教育が徹底されていて、通っていた地元の公立中学はヤンキーも多かったので刑務所のように校則が厳しく、生徒は受刑者扱い。教師による体罰も日常茶飯事だったが、我慢するしかなかった。

人によって感じ方は違うだろうが、この世代にとって「子供時代が大変だった」という意見には一定の妥当性がある。

49歳で第一子をもうけた別の男性も団塊ジュニア世代。子供時代は「不自由でしんどかった。団体行動を要求されるのがとにかく不快だった」という。

「自分が親になれば当然、自分の子供がたどる子供時代について、もう一度ひと通り考え直すことになりますよね。幼稚園のこと、小学校の行事のこと、受験のこと。そんなの、二度と考えたくない。思考に上らせたくない。ヘドが出ます」

一般的に、この世代の非婚傾向や子供を持たない傾向は、非正規社員の多さなどの経済的窮乏が原因とされることが多い。しかし彼らのような「子供時代の嫌な思い出」も、原因のひとつにカウントしてよいのではないか。自分のような苦痛を再生産したくない――。そんな彼らなりの誠実さの現れが、子供を作らないというアクションなのだ。

統計に現れない声に耳を傾ける

日本で2024年に生まれた日本人の子供の数は68万6061人。1899年に統計を取り始めて以来、過去最低の数字である。一人の女性が一生の間に出産する子供の数に相当する合計特殊出生率（15歳から49歳までの女性の年齢別出生率の合計）は、2024年時点で1.15。これも過去最低だ。

もはや子供を作ることは、“普通の”人間の人生に“普通に”組み込まれるべきライフイベントではなくなった。現代社会で男が親になることは、それほど普通のことでも自然なことでもないのだ。

つまり、親になってはみたものの、それを不自然と感じている男性もいる。

彼らの胸の内は統計に現れない。公の場で語られることもない。情報源の秘匿を約束し、膝を突き合わせて向き合い、真摯に耳を傾けることで、はじめて口を開いてくれる。社会は、この国は、そういった声にもっと耳を傾ける必要があるのではないか。

