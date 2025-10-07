「諦めたらそこで終了」冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、さらに板倉滉も不在の現状で長友佑都が示唆した“４バックの可能性”【日本代表】
カタール・ワールドカップ以後、最終ラインを支えてきた冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹が負傷に苦しみ、さらに2025年10月の連戦（10日のパラグアイ戦、14日のブラジル戦）を前に板倉滉も怪我で不参加と、主力がごっそり抜けた状況となった。
10月６日、日本代表の囲み取材で板倉まで不在になったDF陣について聞かれた長友佑都は少し沈んだような表情で「簡単ではないと思います」と言葉を発した。
「ずっと出場していたメンバーが1人、２人と欠け、今やほとんどいない状態です」
ただ、それを悔やんでも仕方がないことを長友は十分に理解している。
「ワールドカップをベストメンバー戦えるかと言えばそうではないし、もしかするともっと（主力が）欠けるかもしれない。彼らがいないからといって諦めたらそこで終了なので、今いる選手たちで100パーセントの力を出す。個人としてもチームとしてもそこを求めないといけない」
北中米ワールドカップのアジア最終予選では３バックをベースに戦った森保ジャパンだが、長友は４バックの採用も示唆した。
「これだけCBを欠いたら“４”にする可能性もゼロではない。そうなった場合、僕は左右できますし、自分が必要とされる時は必ず来ます」
どんな状況でも最高の準備をする。それが長友の不変のスタンスだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
