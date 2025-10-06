不倫した夫を問い詰めると、言い訳したり開き直ったりとみっともない言動を繰り返すことが多いですよね。そうなると、もう夫には幻滅して許すことなんてできなくなるでしょう。今回は、友人と不倫した夫が妻をヒステリー扱いしたら天罰が下った話をご紹介いたします。

不倫相手の本性

「夫の怪しい行動が気になって問い詰めると、不倫したことを白状しました。しかも相手は私の友人でした。まさかこんなドラマみたいなドロ沼な展開になるとは思ってなかったので、かなり感情的になってしまったんです。すると夫は開き直ったのか『あーそうだよ！』『ヒステリーなお前より、あいつのほうがサッパリしてていい女だよ！』と言い返してきました。その瞬間、こんな男と一緒にいるだけ時間の無駄だと思って、離婚を決意しました。

その後、2人はうまくいかなかったようで、すぐに別れましたけど、そうなることは予想通り。夫は友人のことをサッパリしてるとか言ってたけど、今までのあの子の恋愛遍歴を振り返ると、束縛やメンヘラ気質が原因で彼氏と別れることになってたから、夫とも長続きはしないとわかっていました。不倫してるときは気づかなかったのでしょうが、友人は私よりもヒステリーな女ですからね。別れるときも執念深く追い回されて、かなり大変だったみたいですよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 奥さんの友人に手を出した上に、2人を比較するなんて無神経すぎます。不倫しているときは相手の本性なんて見えないのでしょうね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。