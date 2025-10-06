キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、10月24日（金）から10月26日（日）まで開催されるイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」に協賛。キヤノン製品で撮影を体験できるブースを展開する。

池袋ハロウィンコスプレフェスは、池袋サンシャインシティを中心に周辺エリアでコスプレができるイベント。通称“池ハロ”で親しまれている。

「ガチ撮影エリア」と称した同社ブースでは、X総フォロワー数270万人を超える6人の人気コスプレイヤーを、最新機種を含むミラーレスカメラ・レンズで撮影できる。撮影した画像データは持ち帰りが可能。体験参加にはCanon IDの登録が必要となる。

ミラーレスカメラ「EOS R5 Mark II」をはじめ、交換レンズ「RF100-300mm F2.8 L IS USM」や「RF85mm F1.4 L VCM」などを貸し出す。参加費は無料。SDカードと、機材貸出希望者は顔写真付き身分証明書が必要となる。自身のカメラでも撮影できる。

VR撮影体験コーナーも用意。VR撮影を始めたい人や新しい表現に挑戦したい人におすすめだという。コスプレカメラマン・井田達也さんが監修し、同氏による特別レクチャーも実施する。こちらも体験参加にはCanon IDの登録が必要だ。

イベント名

池袋ハロウィンコスプレフェス2025

ブース名

ガチ撮影エリア Powered by キヤノンマーケティングジャパン株式会社

ブース出展日

2025年10月25日（土）、翌26日（日）

会場

イケ・サンパーク

参加コスプレイヤー

10月25日（土）

尊みを感じて桜井さん 紅羽りおさん 月海つくねさん

10月26日（日）

宮本彩希さん 篠崎こころさん えい梨さん

