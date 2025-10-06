今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月6日（月）〜10月12日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月6日（月）〜10月12日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、ふと出向いた先でラッキーが起こるなど、不思議な力に包まれた感覚になりそう。こんなときは、力を入れすぎず受け身でいると◎ 恋愛面は、あなたの真面目さが良い縁を引き寄せてくれそう。困っている人がいれば、親身になって話を聞いてあげると良いかも。
★ワンポイントアドバイス★
お金関係を整理すると◎ ネガティブ要素をしっかり見直すことで、自分に必要なものが手に入りやすくなるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
