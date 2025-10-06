¡Ú10/6¤Þ¤Ç¡Û½¸±Ñ¼Ò¤ÎÀÄÇ¯¥Þ¥ó¥¬¤¬Kindle¤Ç50%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¤ä¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¤Ê¤ÉÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Ê¤É°ìÅÙ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤Ì¾ºî¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢ªKindle¡Ö½¸±Ñ¼Ò¤ÎÀÄÇ¯¥Þ¥ó¥¬ 50¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¢ª 5ºý°Ê¾å¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤µ¤é¤Ë5¡Á10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¼«¤é¤ÎÏÓ¤ÇÅ·²¼¤ËÌ¾¤òÀ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï500Ç¯¤ÎÂçÀïÁè»þÂå¡£¤¤¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÅý°ì¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ç¡¢²×Îõ¤ÊÀïÍð¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤¤ë¾¯Ç¯¡¦¿®¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÏÓ¤ÇÅ·²¼¤ËÌ¾¤òÀ®¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
2013Ç¯¡¢Âè17²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£
¥¥ó¥°¥À¥à 76 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
732±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§366pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¥ó¥°¥À¥à 1 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
11/4¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Î©¤ÁºÉ¤¬¤ë°µÅÝÅª¤ÊÂç¼«Á³¤È¶§°¤Ê»à·º¼ü¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×
ÆüÏªÀïÁè¤Ç¤Îµ´¿À¤ÎÇ¡¤Éð¸ù¤«¤é¡ÖÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¡×¤Èëð¤ï¤ì¤¿Ê¼»Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÂç¶â¤òÍß¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ¨¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ì¤¬±£¤·¤¿ÇüÂç¤ÊËäÂ¢¶â¤Ø¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤¬¡Ä¡Ä¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²èÈÇ¤ÎÂ³ÊÔ¤â¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¡¢°ìÅÙ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ 31 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
659±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§330pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ 1 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
10/7¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤³¤Î·ÝÇ½³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±³¤ÏÉð´ï¤À¡£¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥´¥í¡¼¡£°ìÊý¡¢Èà¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦À±Ìî¥¢¥¤¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¾å¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬¡ÈºÇ°¡É¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±¿Ì¿¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡Ä¡Ä!?¡¡
ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¤Î¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¤¬Á´¤¯¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÉÁ¤¯¾×·âºî¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û 16 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
941±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§471pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û 1 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
10/7¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼èºàÀè¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¡£¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×
ÅÎ²¦Ä®ºß½»¤Î¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¦´ßÊÕÏªÈ¼¡£ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤Èà¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼èºàÀè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Ò¾ï¤Ê¤é¤¶¤ëÂÎ¸³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©¼Â¼ÌÈÇ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿°ìºî¤Ç¤¹¡£
¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡£
´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ 3 (¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
543±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§272pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ 1 (¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
481±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§241pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥«¥é¡¼¸¶²è¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖÅìµþ¶ô¼ï¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡×
¡ÈÅìµþ¡É¤Ë¤Ï¡¢°¿¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖÀäË¾¡×¤¬Àø¤à¡Ä¡£·²½°¤ËÊ¶¤ì¡¢¿Í´Ö¤ò¼í¤ê¡¢¤½¤Î»àÆù¤ò¶ô¤¹²ø¿Í¡¢¿Í¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¶ô¼ï¡Ê¥°¡¼¥ë¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£ÀÄÇ¯¤¬²ø¿Í¤Ëî°íð¤·¤¿¤È¤¡¢¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤¬²ö¤ê»Ï¤á¤ë¡Ä¡Ä¡ª
Åìµþ¶ô¼ï¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë 14 Åìµþ¶ô¼ï¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
564±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§282pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Åìµþ¶ô¼ï¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë 1 Åìµþ¶ô¼ï¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
11/4¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¾¯¤·´Å¤¯¤Æ¼ã´³½Å¤á¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤â¤À¤Á¥³¥á¥Ç¥£¡£¡Ö¤Î¤¢ÀèÇÚ¤Ï¤È¤â¤À¤Á¡£¡×
»Å»ö¤â¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Û¤É¤Û¤É¤¬¿È¾å¤ÎÍý¿Í¤È¡¢Îø¤Ë»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤¹¤®¤ë¡Ö¸Â³¦¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¡×¤Î¤¢ÀèÇÚ¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£
Ç¯¾å¤Ç°ÛÀ¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤È¡¢ÃË½÷¤ÎÍ§¾ð¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Î¤¢ÀèÇÚ¤Ï¤È¤â¤À¤Á¡£ 7 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
752±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§376pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤Î¤¢ÀèÇÚ¤Ï¤È¤â¤À¤Á¡£ 1 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
11/4¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¶åÎ¶¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë²áµî¤È¸½ºß¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×
º¡½è¤ÏÅìÍÎ¤ÎËâ·¢¡¢¶åÎ¶¾ëºÖ¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯·ß°æÎá»Ò¤Ï¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¹©Æ£È¯¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Îá»Ò¤¬¼º¤Ã¤¿µ²±¤È¶åÎ¶¤Î³¹¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µðÂç¤ÊÆæ¤È¤Ï¡£
Èþ¤·¤¯¤âÍÅ¤·¤¤³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²áµî¤È¸½ºß¤¬¸òºø¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹ 11 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
752±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§376pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹ 1 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
10/7¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÃÏÊý¤«¤éÃæ±û¤ÎÅÁÀâ¤Ø¡£¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×
¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡£ÃÏÊý¤«¤éÃæ±û¤Ø¤ÈÄ©¤à¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¸·¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸å¤Ë²øÊª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö³¥Èï¤ê¤Î¾¯½÷¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼À¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤ 21 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
732±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§366pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤ 1 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
10/7¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ
¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó 1 (¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
460±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§230pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤ 1 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
627±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§314pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
LIAR GAME 1 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
528±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§264pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸ùºá 8 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
732±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§366pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
GANTZ 1 (¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹DIGITAL)
617±ß
¢¨³ÍÆÀÍ½Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¡§309pt¡Ê50%¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
