ÀÄ¿¹¸©Æâ¤òÁö¤ë¹°ÆîÅ´Æ»¡¦ÂçÏÌÀþ¡Ê¤ª¤ª¤ï¤Ë¤»¤ó¡Ë¤¬¡¢2028Ç¯3·î31Æü¤Î±¿¹Ô¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Íâ4·î1Æü¤«¤é±¿¹Ô¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¡¢ÆîÄÅ·Ú·´ÂçÏÌÄ®¤È¹°Á°»ÔÃæ¿´Éô¤ò·ë¤ÖÌó14¥¥í¤ÎÃ±Àþ¶è´Ö¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¿Ï©Àþ¤¬¤Ê¤¼µÙ»ß¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹°Á°»Ô¼þÊÕÃÏ°è¤ÎÂ¤ò»Ù¤¨¤¿¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»
¹°ÆîÅ´Æ»¡Ê¤³¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤É¤¦¡Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©Ê¿Àî»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÃÏÊý»äÅ´¤Ç¡¢1926Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¹°Á°¤«¤éÊ¿Àî»Ô¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¹õÀÐ¤ò·ë¤Ö¹°ÆîÀþ¤È¡¢ÂçÏÌ¡ÁÃæ±û¹°Á°¤ÎÂçÏÌÀþ¤Î2Ï©Àþ¤ò±¿¹Ô¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸³è¸òÄÌ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï²ßÊªÍ¢Á÷¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÎ¹µÒÍ¢Á÷¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
ÂçÏÌÀþ¤Ï¡¢ÆîÄÅ·Ú·´ÂçÏÌÄ®¤È¹°Á°»ÔÃæ¿´Éô¤ò·ë¤ÖÌó14¥¥í¤ÎÃ±Àþ¶è´Ö¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤â¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢Ï©Àþ¤Î°Ý»ý¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÏÌÀþ¤ÎÇ¯´ÖÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢1974Ç¯ÅÙ¤ËÌó389Ëü8000¿Í¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î7¡óÂ¤é¤º¡¢Ìó27Ëü1Àé¿ÍÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±èÀþ¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ä¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÎÉáµÚ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯8·î¡¢ÂçÏÌ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿2Î¾ÊÔÀ®¤ÎÎó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Öµ°Æ»¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¡¢µ°Æ»Êä½¤¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µìÅìµÞÅÅÅ´¤Î¼ÖÎ¾¤¬³èÌö
·Ð±ÄÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ý»Ù²þÁ±¤È·ÐÈñÀá¸º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷»äÅ´¤«¤é¤Î¾ù¼õ¼Ö¤òÀ°È÷¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÏÌÀþ¤Ç¤Ï¸µ¡¦ÅìµÞ¥Ç¥Ï7000·Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¹°Æî7000·Ï¤ò2Î¾ÊÔÀ®¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤Î·è»»¤Ç4086Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¡¢ÀÖ»ú¤Ï14´üÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìò°÷Êó½·¤ò2³ä¸º³Û¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¾è¼Ö¾Ú¤äÍ¥ÂÔ¾è¼Ö·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤â¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥¹¥ÈÍÞÀ©ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñ¤ä¸©¡¢±èÀþ»ÔÄ®¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯´ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î7%Ì¤Ëþ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¡¢14´üÏ¢Â³¤ÎÀÖ»ú¡¢¤µ¤é¤Ë»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Ã¦Àþ»ö¸Î ¤Ê¤É¡¢Ï©Àþ¤Î°Ý»ý¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÙ»ß¤Î·èÃÇ¤ò¤¯¤À¤·¤¿¹°ÆîÅ´Æ»¡£µÙ»ß¸å¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ï¡¢¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñµÄ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ³Ø¡¦ÄÌ±¡»þ´ÖÂÓ¤ÎËÜ¿ô³ÎÊÝ¤ä¼çÍ×µòÅÀ¤Ç¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¡¢±¿ÄÂ¤äÄê´ü·ô¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤É¤¬µÄÂê¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅ´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë