¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÁ°Àþ¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×¡¡¥Þ¥óU¤ÎOB¥Í¥ô¥£¥ë»á¤¬¥µ¥é¡¼¡¢¥¤¥µ¥¯¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä¤òÄËÎõÈãÈ½
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÂÐ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2-1¤Ç¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤À¡£¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¶á¤¯¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¼å¤¤¤È¤ß¤ë¤È¡¢±¦Â¤ò¿¶¤ê¤Ì¤¯¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï63Ê¬¤Î¤³¤È¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
ÇÔ¤ì¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¡£³«Ëë¤«¤é9·î²¼½Ü¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÇòÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤«¤é°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ØSky Sports¡Ù¤Ç¤ÏÂè7Àá¤Ç¤ÎÇÔÀï¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥Í¥ô¥£¥ë»á¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö(¥¬¥¯¥Ý¤ÎÆÀÅÀ¸å)Èà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×
¡Ö´ÊÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼êÊü¤·¤¹¤®¤¿¡£¥¬¥¯¥Ý¤È¥µ¥é¡¼¤ÏÌµÂÌ¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬Â¿¤¯¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä¤ÏºÇ¸å¤Î15Ê¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦»î¹ç¤ËÎ×¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¥«¥¤¥»¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×
¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÁ°Àþ¤Ï¤Ò¤É¤¤¡£¥µ¥é¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÎÈà¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Èà¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯Ì£Êý¤òÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¤È¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Î·èÄêÎÏ¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¤¥µ¥¯¤Ï½øÈ×¤³¤½Ä´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°Àþ¤ò¶¯²½¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼Åù¤Î´ûÂ¸ÀïÎÏ¤â¤ª¤ê¡¢ÇòÀ±¤¬Â³¤¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ°Àþ¤ÎÏ¢·È¤ÏÌ¤½Ï¤Ê¤è¤¦¤À¡£