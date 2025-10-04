『キミとアイドルプリキュア♪』第35話 カイトとうたが遊園地デート！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第35話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第35は10月5日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第35話「遊園地デートはとつぜんに！？」＞
喫茶グリッターで蓮司を助けたお礼に、遊園地のペアチケットをもらうカイト。ちょうど遊園地のガイドブックを手にしていたうた（声：松岡美里）は、カイトに「いっしょに行こうか」と誘われる。緊張しつつも当日を迎え、カイトと遊園地に向かううた。一方、なな（声：高橋ミナミ）が「私たちもデートしよう」と言い出したのをきっかけに、ななとメロロン（声：花井美春）、こころ（声：高森奈津美）とプリルン（声：南條愛乃）のペアに分かれ、それぞれデートをすることに。
コーヒーカップに乗ったり、ソフトクリームを食べたりするうちに緊張がほぐれていくうただったが、ふとした拍子にカイトの帽子が落ちてしまい、周りにバレないようあわててカイトを連れ出す。思いがけず乗り込んだのは観覧車で――。
＞＞＞第35話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
