ピングー×アドベンチャーワールドのコラボ企画「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」の詳細が判明！限定フードやオリジナルグッズなど新情報が続々
ペンギン飼育羽数日本一のアドベンチャーワールド(和歌山県西牟婁郡白浜町)と「ピングー」のコラボ企画「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」の詳細情報が公開された。ピングーの世界観を楽しめる限定フードメニューやここでしか手に入らないオリジナルグッズなど、ファミリーで楽しめる内容が盛りだくさん。前回伝えきれなかった注目ポイントを詳しく紹介する。
【画像】ピングーとのコラボメニューやオリジナルグッズをもっと見る
■愛らしすぎるピングー型スイーツやコラボメニュー
イベント期間中、パーク内のレストラン「Smile Kitchen」では、すべてのメニューがピングーモチーフに！かわいい店内では、スイス風ミートボールがメインディッシュとなった「ピングーのSmileランチプレート」(1870円)や、海苔おにぎりで作られたピンガがかわいい「ピンガのおさかなさがしプレート」(1540円)、ピングー型スイーツが楽しめる。さらに冬季には、温かいフードメニューも登場予定。これらのメニューには地元・和歌山の食材が使われており、地産地消を通じて環境にも配慮している点も見逃せない。
テイクアウトショップ「レインボー」では、チョコミント味の「ピングーのお花畑ケーキ」(850円)や、青いグラデーションが美しい「ピンガのきらめきブルーレモネード」(750円)など、写真映え抜群のメニューが提供される。
■ここでしか手に入らない！アドベンチャーワールド限定のピングーグッズ
パーク内ギフトショップには、ピングーとペンギンたちが仲良く並ぶオリジナルアートの限定アイテムがずらり。「クリアファイル」(400円)や「板マグネット」(500円)など実用的なアイテムから、「ブラインド缶バッジ」(440円)や「ステッカーセット」(660円)といったコレクターズアイテムまで、幅広いラインナップがそろっている。
これらのアイテムは、パーク内の「シンビオーシス」「ジョイランド」「AW」「ユーランド」の4店舗で販売され、イベント期間中も新商品が続々登場予定というから、何度訪れても新しい発見がありそう。
■ピングー＆ピンガがやってくる！撮影チャンスは1日3回
そして忘れてはならないのが、ピングーとピンガのグリーティング企画！2025年10月の登場スケジュールが発表され、開幕直後の2025年10月2日〜5日(日)、3連休の11日(土)〜13日(祝)、そして25日(土)・26日(日)に会えることが判明した。
登場時間は開園時(エントランドーム)、11時(センタードーム/滝のある広場)、15時の1日3回(センタードーム/滝のある広場)。11月以降の登場日程も計画中というから、冬休みシーズンにも期待が高まる。
■限定5000枚！開催記念ノベルティ付きチケット
2025年9月から販売開始されている「開催記念ノベルティ付き入園券」もチェックしておきたい。通常の入園料にプラス200円で、ここでしか手に入らないオリジナルのクリアファイルがゲットできる。全券種合計で5000枚限定のため、来園を考えている人は今すぐチェックを。
アドベンチャーワールドは国内最多となる8種約500羽のペンギンを飼育しており、世界的にも希少なエンペラーペンギンの繁殖にも成功している日本有数の施設。ペンギンの愛らしい仕草を間近で観察しながら、彼らの生態や南極の環境について楽しく学べるプログラムも用意されている。「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」は、約5カ月のロングラン開催なので、家族の予定に合わせて、ピングーと本物のペンギンたちに会いにいってみてはいかが。
「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」
期間：開催中〜2026年2月28日(土)
場所：アドベンチャーワールド内センタードーム、海獣館ほか
時間：開園〜17時(最終入園16時)
料金：入園料に含む
大人(18歳以上) 5300円
シニア(65歳以上) 4800円
中学生・高校生 4300円
幼児・小学生 3300円
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 JOKER.
■愛らしすぎるピングー型スイーツやコラボメニュー
イベント期間中、パーク内のレストラン「Smile Kitchen」では、すべてのメニューがピングーモチーフに！かわいい店内では、スイス風ミートボールがメインディッシュとなった「ピングーのSmileランチプレート」(1870円)や、海苔おにぎりで作られたピンガがかわいい「ピンガのおさかなさがしプレート」(1540円)、ピングー型スイーツが楽しめる。さらに冬季には、温かいフードメニューも登場予定。これらのメニューには地元・和歌山の食材が使われており、地産地消を通じて環境にも配慮している点も見逃せない。
テイクアウトショップ「レインボー」では、チョコミント味の「ピングーのお花畑ケーキ」(850円)や、青いグラデーションが美しい「ピンガのきらめきブルーレモネード」(750円)など、写真映え抜群のメニューが提供される。
■ここでしか手に入らない！アドベンチャーワールド限定のピングーグッズ
パーク内ギフトショップには、ピングーとペンギンたちが仲良く並ぶオリジナルアートの限定アイテムがずらり。「クリアファイル」(400円)や「板マグネット」(500円)など実用的なアイテムから、「ブラインド缶バッジ」(440円)や「ステッカーセット」(660円)といったコレクターズアイテムまで、幅広いラインナップがそろっている。
これらのアイテムは、パーク内の「シンビオーシス」「ジョイランド」「AW」「ユーランド」の4店舗で販売され、イベント期間中も新商品が続々登場予定というから、何度訪れても新しい発見がありそう。
■ピングー＆ピンガがやってくる！撮影チャンスは1日3回
そして忘れてはならないのが、ピングーとピンガのグリーティング企画！2025年10月の登場スケジュールが発表され、開幕直後の2025年10月2日〜5日(日)、3連休の11日(土)〜13日(祝)、そして25日(土)・26日(日)に会えることが判明した。
登場時間は開園時(エントランドーム)、11時(センタードーム/滝のある広場)、15時の1日3回(センタードーム/滝のある広場)。11月以降の登場日程も計画中というから、冬休みシーズンにも期待が高まる。
■限定5000枚！開催記念ノベルティ付きチケット
2025年9月から販売開始されている「開催記念ノベルティ付き入園券」もチェックしておきたい。通常の入園料にプラス200円で、ここでしか手に入らないオリジナルのクリアファイルがゲットできる。全券種合計で5000枚限定のため、来園を考えている人は今すぐチェックを。
アドベンチャーワールドは国内最多となる8種約500羽のペンギンを飼育しており、世界的にも希少なエンペラーペンギンの繁殖にも成功している日本有数の施設。ペンギンの愛らしい仕草を間近で観察しながら、彼らの生態や南極の環境について楽しく学べるプログラムも用意されている。「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」は、約5カ月のロングラン開催なので、家族の予定に合わせて、ピングーと本物のペンギンたちに会いにいってみてはいかが。
「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」
期間：開催中〜2026年2月28日(土)
場所：アドベンチャーワールド内センタードーム、海獣館ほか
時間：開園〜17時(最終入園16時)
料金：入園料に含む
大人(18歳以上) 5300円
シニア(65歳以上) 4800円
中学生・高校生 4300円
幼児・小学生 3300円
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 JOKER.