欧州名門加入の23歳日本人、たった１試合でレンタル移籍か。PSMでは高評価、現地メディアは困惑「印象的だったが…」
ピッチに立ったときの評価は、決して悪くなかった。それだけに、現状は悔しいだろう。
この夏、アルビレックス新潟からスコットランドの名門セルティックに移籍した稲村隼翔は、新天地で出場機会を得るのに苦しんでいる。トップチームでは８月にスコティシュ・プレミアシップで１試合に出場しただけだ。
加入当初からレンタル移籍での武者修行が予想されていた稲村だが、プレシーズンのパフォーマンスで好印象を与えていた。唯一出場したリビングストン戦での出来も同様だ。
だが、ブレンダン・ロジャーズ監督は将来を見据えての獲得だったと評価。そのため、夏のマーケットでのレンタル移籍が有力視された稲村だが、最終的にチーム残留という結果になっている。
ただ、残留したものの、試合に出ることはできていない。専門サイト『67 HAIL HAIL』は、今季最も出場機会が少ないフィールドプレーヤーの５選手をピックアップ。出場90分の稲村について、「ローリスクの補強だった」と報じている。
「ロジャーズに対して公平であるなら、彼は将来のための獲得だったと言っている。だが、イナムラはプレシーズンマッチの数試合で印象的だった。８月のリビングストン戦では良いプレーだった」
「しかし、以降、彼を見ることはなくなっている。マルセロ・サラッチの加入で実質的にイナムラが今季のチームで出る可能性はなくなった。ヨーロッパリーグ登録外でもある日本人DFは、１月にレンタル移籍することになるだろう」
23歳の稲村は今回が初の海外挑戦だ。レンタル移籍で経験を積むことになっても不思議ではない。ただ、近年のセルティックで、武者修行をしても定着できずに退団していった日本人選手のケースもあることは周知のとおりだ。
チームの低調もあり、周囲が騒がしくなっているセルティック。稲村のこれからは、どのようなキャリアとなるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
